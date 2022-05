Sa hrvatskim predsjednikom razgovarao je glavni tajnik NATO-a. Na Twitteru je objavio o čemu su pričali.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg razgovarao je s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem.

"Obavio sam dobar razgovor sa Zoranom Milanovićem, predsjednikom Hrvatske, našeg predanog saveznika NATO-a. Razgovarali smo o važnim odlukama koje ćemo donijeti na predstojećem NATO samitu u Madridu i sigurnosnoj situaciji na zapadnom Balkanu", napisao je na Twitteru.

Good call with President Milanovic of our committed #NATO Ally Croatia. We discussed the important decisions we will take at the upcoming #NATOSummit in Madrid and the security situation in the Western Balkans.