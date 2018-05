Glavni odbor SDP-a raspravlja o pravilima za izbor tijela GO SDP-a Grada Zagreba i županijskih organizacija, a Aleksandra Kolarić tvrdi da je već došlo do kontaminacije procesa u Zagrebu.

U srijedu se raspisuju izbori za županijske i zagrebačku organizaciju SDP-a. Kako se može neslužbeno čuti, izbori bi trebali biti 9. lipnja.



Aleksandra Kolarić, jedna od kandidatkinja za predsjednicu zagrebačkog SDP-a, tvrdi kako je došlo do kontaminacije procesa. Jedan kandidat za predsjednika zagrebačkog SDP-a jedini je, kaže, imao uvid u bazu članova, odnosno onih koji plaćaju i ne plaćaju članarinu.

"Ne tvrdim da je to tako, ali sumnje su vrlo ozbiljne. I ja i druga dvojica kandidata tražimo provjeru tih sumnji. Moj je cilj da što više zagrebačkih članova izađe na izbore. Mi možemo biti jaka stranka samo ako veliki broj birača izađe na izbore. Predsjednik koji bi bio izabran s 500 članova nije predsjednik koji ima legitimitet. Takav predsjednik dodatno bi oslabio sadašnji SDP. Problem s članarinama je u tome da nitko od kandidata koji nisu kandidati oligarhije nisu imali nikakvu informaciju tko je koliko dužan. Naši članovi mjesecima nisu primali uplatnice i ne znaju koliko su dužni. S obzirom na to da se pojavila ozbiljna sumnja da su izbori kontaminirani, predložit ću da se da pravo glasa da svima. To je jedini način da ovi izbori budu demokratski", izjavila je Kolarić.



Ako postoje takve indicije, smatra drugi predsjednički kandidat za zagrebačku organizaciju, Gordan Maras, treba ih otkloniti.

"Ne znam je li jedan kandidat dobio uvid u bazu, ali ako je istina da je netko šest mjeseci upravljao bazom podataka SDP-a, to je neprihvatljivo. Svaka stranka, pa tako i SDP trebala bi imati transparentne izbore. Odgovorni za izborni proces u stranci moraju organizirati izbore radi članica i članova, a ne da bi jedan čovjek postao predsjednik gradske organizacije. To se ne organizira zbog uskog kruga ljudi. Od odgovornih u stranci očekujem da takav proces i bude, a ne da se otuđuju od članica i članova stranke. Onaj tko je zadovoljan s ovim što imamo u Zagrebu, taj će vjerojatno forsirati ovako kontaminirane izbore", ustvrdio je Maras.

Bernardić: "Jedni se besramno bogate, drugi su gladni"

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u svom se uvodnom govoru osvrnuo na aktualnu situaciju u zemlji, ustvrdivši kako Hrvatska ima golem potencijal za koji su zaslužni hrvatski znanstvenici, uspješni poduzetnici i marljivi radnici, a čega su svjesni i u svijetu, „gdje naši ljudi uživaju ugled i poštovanje“, no kako je unatoč tome, uspjeti u Hrvatskoj teško.

„Zalagat ću se za to da SDP-ove politike ljude stave u prvi plan i na prvo mjesto. Bez razlike i bez iznimke. Naš zadatak je omogućiti da u Hrvatskoj svaki naš građanin može uspjeti. Svjestan sam da nismo svi isti, ali svi moramo imati jednaku šansu za istu kvalitetu obrazovanja, jednaku zdravstvenu zaštitu, pravedne kriterije kod zapošljavanja. Ljudi danas u Hrvatskoj nemaju tu šansu jer je na snazi rodbinsko i stranačko uhljebljivanje po HDZ-ovom i HNS-ovom modelu“, rekao je Bernardić.

Istaknuo je kako je upravo politička podobnost, uz nesigurnost radnih mjesta i niske plaće, glavni razlog zbog kojeg mladi ljudi napuštaju Hrvatsku te kako je u Hrvatskoj svakim danom sve vidljiviji jaz između bogatih i siromašnih.

„I dok se jedni besramno bogate, drugi su gladni. I dok se neki bogate na sumnjiv način kao u procesu navodne sanacije Agrokora, drugi ne mogu živjeti od pošteno zarađene crkavice. I dok su se neki obogatili sumnjivom privatizacijom, drugi su postali siromašni. Nikad nije bio veći jaz između bogatih i siromašnih.“

SDP će se, kako je rekao, boriti za ispravljanje tih nepravdi, a kao prvi korak u ostvarenju tog cilja, SDP-ov je prijedlog Zakona o povećanju minimalne plaće kako bi minimalna plaća u Hrvatskoj iznosila 4.000 kuna neto.

„Da bi prijedlog bio realan i da bi ga mogli provesti, poslodavce ćemo stimulirati oslobođenjem doprinosa, ako zaposle mlade za stalno. Tako će moći dio tih sredstava usmjeriti u povećanje minimalne plaće. Zaposliti mlade, i radnicima vratiti dostojanstvo naš je prioritet“, pojasnio je Bernardić.

Osvrnuo se i na nedavno predstavljene SDP-ove mjere za blokirane građane kojima bi se oslobodili dužničkog ropstva i zaustavilo kamatarenje.

„SDP je jedini ponudio konkretan i pravedan plan koji će otpisati dugove onima koji nemaju i stoga ne mogu platiti, dok Vlada HDZ-a i HNS-a nudi model otpisa i onima koji imaju vile, jahte, apartmane, strancima vlasnicima nekretnina koji ne plaćaju režije. I tu se razlikujemo. Naše ključno obilježje je odgovornost!“

Bernardić je komentirao i peticiju za održavanje referenduma oko promjene izbornog zakonodavstva, kojoj je, kako je ocijenio, cilj oduzeti zagarantirana prava nacionalnim manjinama u Hrvatskoj, čemu će se SDP, poručio je, odlučno suprostaviti.

Ponovio je stav stranke da turističke djelatnike u Hrvatskoj treba porezno rasteretiti - stope za ugostitelje smanjiti na 13 % te na 10% dio koji se tiče smještaja turista u hotelima i apartmanima.

Dodao je kako je jedan od glavnih razloga sazivanja sjednice Glavnog odbora jačanje i podizanje demokratskih standarda u SDP-u „koje nema niti jedna druga stranka u Hrvatskoj“.

„U SDP-u sve članice i članovi imaju mogućnost izabrati svoja rukovodstva na županijskoj razini za sve funkcije. To je demokratski iskorak kojeg nema niti jedna stranka u Hrvatskoj i to je dokaz naše snage i naše spremnosti da se mijenjamo. Mijenjajući sebe, mijenjamo i društvo“, zaključio je predsjednik SDP-a.