VIDEO Stravična nesreća: Urušila se autocesta, vozila padala u provaliju, a poginulo je najmanje 19 ljudi

Najmanje 19 osoba je poginulo dok je 31 ozlijeđena u nezapamćenoj nesreći uzrokovanoj urušavanjem autoceste na jugu Kine.

Stravična nesreća dogodila se u srijedu oko dva sata po lokalnom vremenu na autocesti Meida koja spaja provincije Guangdung i Fujian.

May 1: a section of the Meilong Expressway (梅龙高速公路) in Guangdong province collapsed at around 2:10am, and 18 vehicles fell into the sinkhole.



31 people were rescued and sent to the hospital. One of them died afterwards…