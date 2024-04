General Lucić se obrušio na Milanovića: "Ne vraća li nas on možda u 1945. godinu?"

"Mesiću je bio lojalan kao pomeranac, onaj mali pes preslatki, tako je bio lojalan, šmajhlao se oko njega i strizao ušima", rekao je predsjednik Milanović o bivšem načelniku Glavnog stožera Josipu Luciću na Plitvicama.

Milanović je Lucića izvrijeđao na obljetnici povodom 33. godišnjice akcije "Plitvice" i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića.

Lucića je u petak branio premijer Plenković prilikom predstavljanja programa za branitelje, a Lucić je dao izjavu za medije.

Obrušio se na Milanovića.

"Zlorabiti to mjesto...on je došao, izvrijeđao i otišao. Zašto se nije susreo s ljudima koji su se prvi susreli s terorizmom...Ovdje vrijedi reći: Mi smo sačuvali Grad Zagreb od razaranja", rekao je Lucić.

"Neshvatljiva mi je politika Pantovčaka. On je zaboravio svoju prisegu, da će biti predsjednik svih građana. Od demokraciju odvlači od građana. Teško je nabrojati koga je sve uvrijedio. On je taj koji nudi medijski bijes. Dužnost predsjednika je da širi mir.

Je li on zaboravio koliko je ljudi poginulo, da bi nas on sad opet mučio sa svojim pričama, nakon što smo se uzdignuli. On bi očito želio povratak ideologije. Neka kaže što je Treća Republika? Nije li on najavio nemilosrdan otkaz kada on dođe? Ne vraća li nas on možda u 45. godinu. To ga pitaju hrvatski branitelji".

Josip Lucić nalazi se na izbornoj listi HDZ-a.