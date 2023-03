U srijedu će biti tri godine od zagrebačkog potresa. Obnovu vodi četvrti ministar po redu. Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan pokušala je doznati je li se barem u Zagrebu nešto pomaknulo s mrtve točke.

"Opisat ću vam to ovako - znate kako kad obilazite šaltere, uvijek fali neki papir? Ljudi iz zgrade u kojoj se nalazimo su uspjeli i to - dobiti zadnji papir. A ipak... zgrada je i dalje onakva kakva je bila to ožujsko jutro prije tri godine. Možda i u malo lošijem stanju jer bilo je puno naknadnih podrhtavanja", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

Gdje je zapelo, ispričao joj je predstavnik stanara Alan Čaplar.

"Nažalost, cijeli sustav je trebao biti takav da pomogne građanima, međutim ispalo je da ne valja za građane. U našoj zgradi čekali smo zaista dugo razičite dokumente, zaključke i rješenja, ali nalazimo se u situaciji da ni nakon tri godine ne znamo kada će radovi započeti, a kamoli kada će završiti", ispričao je.

Jedan od papira koji je čekao godinu dana naposljetku mu više nije bio ni potreban.

"Kada smo dobili konačno suglasnost tehničko-financijske kontrole koju smo čekali punih godinu dana, ispalo je da je taj dokument nepotreban. Ukinuta je kontrola novim zakonom. Sada čekamo postupak nabave kako bi konačno obnova mogla započeti."

Njegova zgrada poprilično je stara pa će postupak sigurno dugo trajati.

"Ovo je zgrada koja je dobila crvenu naljepnicu odmah nakon potresa. Ima pukotine tako velike da se može staviti dlan ruke u zid od prizemlja do drugoga kata. Najstrašnije je da mnoge zgrade imaju tako velika oštećenja, međutim to se s ulice često ne vidi", upozorio je Čaplar.

U zgradi je živjelo 37 stanara, a ona je sada neupotrebljiva.

