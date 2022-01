Predsjednik Republike Hrvatske i ljubitelj skijanja Zoran Milanović viđen je navodno u subotu na skijanju u Italiji. Je li to točno i tko je platio troškove uživanja na bijelom pokrivaču, pitanja su koja traže odgovor.

Je li predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović na odmoru odnosno na skijanju u Italiji?



Ako jest, koliko već dugo i dokad kani ostati?



Koje je prijevozno sredstvo koristio da bi stigao do tamo?



Tko je podmirio troškove puta i smještaja?



Pitanja su to na koja je odgovore nakon što je dobio informaciju da Milanović navodno skija u Italiji tportal nastojao dobiti od Ureda predsjednika.



Odgovor odaslan im s Pantovčaka otklonio je svaku mogućnost da je Milanović, kojemu se često s raznih strana spočitava lijenost, na odmoru, a nije propuštena prilika da se bocne i drugo brdo s kojim je u sad već epskom sukobu.



''Predsjednik Milanović nije na odmoru, u Zagrebu je. Predsjednik Republike inače nikada nije na odmoru, bio u Zagrebu ili ne, jer uvijek obavlja svoju dužnost'', odmah je istaknuto na početku odgovora iz Ureda predsjednika, a koji potpisuje glasnogovornik Nikola Jelić.



''Jutros je na nekoliko sati otputovao u Kranjsku Goru i usput posjetio Tarvisio kako bi tamo provjerio uvjete za moguću prijavu svoga prebivališta, a kako bi potom mogao zatražiti državnu rezidenciju za stanovanje u Zagrebu. Budući da je državni dužnosnik, predsjednik Republike ima ista prava kao i svi drugi, kao što to tvrdi predsjednik Vlade. Predsjednik Milanović vratio se danas u Zagreb, nakon što je provjerio uvjete za moguću prijavu prebivališta u Kranjskoj Gori'', navodi se u odgovoru.



Naime, jedna od posebno živih afera ovih dana o kojima pišu mediji jest prebivalište koje je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Zvonimir Frka-Petešić prijavio u obiteljskoj kući svog oca u Salima na Dugom otoku te o stanu u državnom vlasništvu u Jurišićevoj ulici u Zagrebu, kojim se koristi kao državni dužnosnik.

Plenković na upite novinara proteklih dana ponovio je u više navrata da Frka-Petešić ima pravo na korištenje stana kao i svi drugi dužnosnici, podsjetivši da su taj stan ranije koristili i drugi dužnosnici.