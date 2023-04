Od fakulteta do posla iz snova

Studentski budžet uvijek je osjetljiva tema, to posebno dolazi do izražaja u današnje vrijeme povećanih cijena. No da tamo gdje ima želje, ima i načina dokaz su brojni studenti koji znaju kako iskoristiti razne prilike koje su stavljene pred njih. O tome smo razgovarali sa studenticama Katarinom Petreš i Natalijom Stantić koje već četvrtu godinu primaju stipendiju akcije Korak u život. Otkrile su nam koliko im takva financijska pomoć znači, ali i koje su još prilike stekle zahvaljujući toj stipendiji.

Za mogućnost fakultetskog obrazovanja i ostvarenja ciljeva, Katarina i Natalija priznaju, velikim je dijelom zaslužna stipendija koju primaju. U Hrvatskoj svake godine više od 200 mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi završi srednju školu, ali nema financijske mogućnosti za nastavak fakultetskog obrazovanja. No zahvaljujući humanitarnoj akciji Korak u život, koja stipendira upravo takve slučajeve, ta se statistika popravlja. Katarina i Natalija dokaz su da ta stipendija itekako mijenja živote, ali i da na tržište rada stavlja kvalitetne mlade ljude.

''Ta mi je stipendija tijekom cijelog perioda studiranja zaista od velike pomoći. S obzirom na to da sam iz jednog manjeg mjesta došla studirati u Zagreb, zahvaljujući stipendiji uspijevam pokriti sve troškove studentskog života, koji i nisu baš tako mali. Zahvalna sam na prilici što sam dio ovakvog projekta jer znam da bi sve ovo što sam do danas postigla bez te stipendije bilo puno teže, gotovo nemoguće'', priznaje Natalija, studentica četvrte godine kroatistike i germanistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu te dodaje kako joj je stipendija i velika motivacija te snažan poticaj da fakultet završi u što kraćem roku kako bi se osamostalila. S obzirom na to da pohađa prevoditeljski smjer germanistike, želja joj je da se nakon fakulteta zaposli u prevoditeljskoj tvrtki.

Stipendija je vrata otvorila i Katarini: ''Stipendija Korak u život tijekom cijelog studiranja velika mi je potpora jer se ni u jednom trenutku nisam trebala brinuti o financijama, nego se isključivo fokusirati na svoje studije i uspješno rješavanje ispita. Također, zahvaljujući toj stipendiji, upoznala sam veoma drage ljude i stekla brojna poznanstva.''

Katarina je studentica četvrte godine Poslovne ekonomije smjera Menadžerska informatika na Ekonomskom fakultetu. U Zagreb je došla iz malog mjesta pored Subotice.

''Budući da sam imala prilike osnovno i srednje obrazovanje završiti na svom materinskom jeziku, odlučila sam i svoje daljnje obrazovanje nastaviti na njemu. Stoga mi se Zagreb, kao europska metropola koja pruža velike mogućnosti za karijeru i kvalitetan život, činio najboljim odabirom'', objašnjava nam. Nakon završetka fakulteta Katarina se nada ostanku u Zagrebu i pronalasku posla u struci koji će joj donijeti mnoga znanja i mogućnosti rasta i napretka.

Akciju Korak u život uz mnoge druge sponzore podupire i Franck Jubilarna kava, doniranjem 50 lipa od svake prodane ''ciglice'', odnosno vakuumiranog pakiranja Jubilarne kave od 250 grama, u razdoblju od 24. ožujka do 8. svibnja ove godine. Time su osigurana dodatna sredstva za stipendije za fakultetsko obrazovanje mladih kao što su Katarina i Natalija.

Edukativna radionica koja simulira proces zapošljavanja

Osim financijske donacije, Franck Jubilarna je svoj doprinos dala i u pripremi stipendista Koraka u život za uspješan iskorak na tržište rada. Franckovi stručnjaci za ljudske resurse organizirali su edukativne radionice kako bi studente pripremili za kvalitetnu prezentaciju potencijalnim poslodavcima. Katarina i Natalija na njoj su imale priliku iskusiti kako izgledaju razgovori za posao u velikim kompanijama te su naučile kako tremu okrenuti u svoju korist.

''Franckova edukacija bilo mi je zanimljivo i veoma korisno iskustvo. Testiranja i simulacija razgovora za posao pružili su mi uvid u to kako zapravo izgleda ulazak na tržište rada, odnosno proces zapošljavanja u uspješna poduzeća poput Franka'', kazala je Katarina te podijelila s nama korisne lekcije koje je na edukaciji naučila: ''Najvažnije lekcije koje sam naučila na radionici su svakako da trebam biti smirena, s malom dozom pozitivnog stresa i, naravno, biti iskrena jer samo tada mogu sebe prikazati u najboljem svjetlu. Savjete koje sam dobila za uređenje životopisa već sam primijenila, a u budućnosti svakako planiram primijeniti što više lekcija i trikova, naročito lekciju da je veoma važno poslodavcu postaviti pitanje vezano uz posao jer time dajemo do znanja da smo istinski zainteresirani za rad u poduzeću.''

Franckova edukativna radionica bila je vrlo korisna i zanimljiva i Nataliji: ''Znanja i iskustva stečena na njoj svakako ću moći iskoristiti nakon završetka fakulteta, pri traženju svojeg prvog pravog posla, ali vjerujem i u još nekim situacijama. Doznala sam puno informacija o prvom intervjuu i raznim testovima pri zapošljavanju u nekoj velikoj tvrtki kao što je Franck, a isto tako imala sam priliku i sama iskusiti kako je to biti na poziciji nekoga tko se zapošljava i prolazi kroz sve te korake prije nego što zapravo dobije posao. Moram priznati da su mi testovi na početku bili pomalo stresni, no uz pomoć i savjete gospođe Džepine iz ljudskih resursa atmosfera je bila puno opuštenija, a samim time i rješavanje testova.''

Glavne lekcije koje je Natalija naučila su da na razgovoru za posao treba biti što više svoja, predstaviti svoja dotadašnja iskustva i znanja na najbolji način, biti što je moguće više opuštena i komunikativna te kako pripremiti dobar životopis.

''Smatram da ovakve edukacije mogu biti od velikog značaja pri zapošljavanju jer se studenti u najvećem broju slučaja tijekom svog studentskog života ne susreću s ovoliko ozbiljnim razgovorima za posao. Edukacija će mi pri pronalasku budućeg posla svakako pomoći jer otprilike znam što trebam očekivati i na što se pripremiti'', dodala je Natalija.

Katarina dodaje da je bitno iskoristiti što više ovakvih prilika – sudjelovati na različitim edukacijama, radionicama te volontirati, pa tako ona već ima planove što će dalje. Krajem mjeseca volontirat će na festivalu koji okuplja marketinške stručnjake kako bi proširila svoje iskustvo i poznanstva.

„U 15 godina humanitarne akcije Korak u život, osigurali smo stipendije za fakultetsko obrazovanje velikog broja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, no s Franckom smo tu suradnju proširili mimo financijske donacije s obzirom na podjednako važno pitanje kvalitetne pripreme studenata za uspješan ulazak na tržište rada. Ovime smo s Franckom postavili nove standarde suradnje s donatorima koje ćemo, nastaviti razvijati i u tom smjeru“, istaknuo je Darko Radišić ispred Koraka u život.

Prilika koju vrijedi iskoristiti je i mentorski pripravnički program Francka StartUp za studente koji su na kraju fakultetskog obrazovanja, kojim Franck otvara put mladim talentima već dugi niz godina. Tako se u Franck na natječaj za dvogodišnje usavršavanje i stjecanje vrijednog radnog iskustva iz različitih područja poslovanja mogu prijaviti novi pripravnici, a stipendisti akcije Korak u život također će imati priliku prijaviti se za ovaj program.

