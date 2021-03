Galebovi u Rovinju i dalje napadaju ljude i otimaju im hranu. Domaći već znaju da vreba opasnost i pažljiviju su, no turisti i djeca česta su im meta.

Glasanje galebova u Rovinju poziva na oprez. Jer suživot s ovim simbolom Mediterana postao je nemoguć. Osobito ako u svojoj blizini imate hranu. I agresivni su pa prilikom otimanja hrane znaju i ozlijediti ljude.

"Znaju se zaletiti u lice, malo raskrvare ljudima usnice, ali jednom je baš bilo opasno, to nije baš lijepo za vidjeti", kaže Danijel.

Rovinj je već godinama u borbi s njima. Kao i cijela zapadna obala Istre. Zatvaranjem odlagališta otpada, i u potrazi za hranom - došli su u gradove, i tu se namnožili.

"Mi smo dosta specijaliziranih tabli postavili po gradu baš upravo na mjestima gdje su se galebovi naviknuli i čekaju da svoje žrtve, da ih napadnu i da im uzmu nekakav kolač ili nešto iz ruke", kaže gradonačelnik Rovinja Marko Paljaga.

Galebovi, osim što što mogu nanijeti ozljede mogu i širiti bolesti.

"Upravo zbog toga što je galeb klaukovac promijenio svoju biologiju, uselio se u gradove, rado kopa po smetlištima, dolazi iz jedne prljave sredine i zasigurno je moguće da samim time je i potencijalni prenosilac različitih bolesti", upozorava Nediljko Landeka iz ZJZ-a Istarske županije.

Posegli za jedinim dopuštenim rješenjem

Kako bi se olakšao život stanovnicima gradova uz more, posegnulo se za jedinim uspješnim, i dopuštenim rješenjem. Zamjenom galebovih jaja njihova se vade iz gnijezda i postavljaju se plastična.

"I nakon dvije, tri godine oni napuštaju ta gnijezda jer da tako kažem shvaćaju da se tu ništa ne dešava. Znači na tim pozicijama nema podmlatka i napuštaju tu poziciju", objašnjava Branko Jurić iz Veterinarske bolnice Poreč.

A istovremeno se i smanjuje njihov broj. Krajem mjeseca kreće nova tura zamjene galebovih jaja. Procjenjuje se da će ih se ove godine u Istri zamijeniti oko 3 i pol tisuće.

"To je godišnje 3 i pol tisuće manje ptića, ako izračunamo u 10 godina, onda znamo koliki je to broj, i koliko smo smanjili populaciju, ustvari otjerali populaciju iz grada", dodaje Jurić. No, posla još ima.

"Doslovce kradu hranu gostima sa stola"

Danas i u Rovinju otvorene terase kafića i restorana. Koliki problem agresivni galebovi stvaraju ugostiteljima za Dnevnik Nove TV opisala je ugostiteljica Rebecca Pellizzer, vlasnica restorana na samoj obali.

"Problem je svake godine sve veći i veći. Stvaraju veliki problem jer najčešće doslovce kradu hranu sa stola, dok konobari nose hranu bez problema ju uzmu i odlete. Gosti se žale, a mi ne možemo ništa. Naravno, promijenimo tanjur, ali ovo je veliki problem koji ne možemo sami rješavati", kaže ugostiteljica.

Dodaje kako se posebno usplaše djeca, a suza je bilo i kod konobara i kod gostiju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr