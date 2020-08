Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček za Novu TV analizirala je večerašnji govor Zorana Milanovića prilikom odlikovanja u Kninu.

Domaćin današnje svečanosti u Kninu, u kojem su odlikovani generali iz Oluje, predsjednik republike Zoran Milanović - istaknuo je kako je ovo prilika za okupljanje i razgovor, te da u ratu koji je bio nametnut i neizbježan, nismo pali u ponor moralne katastrofe.

Rekao je kako je hrvatski rat bio pravedan, ali i kao svaki rat težak, krvav i ne može ga svako ljudsko biće, svaka ljudska sudbina, svaka obitelj, pa ni svaka grupa gledati istim očima. .

Cijeli govor analizirala je komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček koja kaže da je Milanovićev govor bio na tragu onome u izbornoj noći. Čak i bolji.

"Retorički je bio učinkovitiji i efektniji. Osim toga, prigoda je puno važnija bila u ovom slučaju. On je održao jedan komemorativan govor koji pripada epideiktičkom žanru i slijedio je neka univerzalna pravila kao što su isticanje vrijednosti poput hrabrosti, slobode, požrtvovnosti, zajedništva.

Sve je to lijepo upakirao u metaforičnost, parafrazoranjem Churchilla, a započeo je i citiranjem Biblije. Zaista je održao vrlo impresivan govor. Mogli bismo reći, na tragu onih glasovitih govornika, poput Perikla palim Atenjanima ili Reagana na 40. obljetnici Dana D. Ili Obaminih govora povodom obljetnica 11. rujna", smatra Kišiček koja vjeruje da je Milanović svojim govorom uspio probuditi osjećaj nacionalnog ponosa.

Govor Zorana Milanovića

"Sadržajno je bio toliko efektan. Ali ne samo sadržajno, nego i izvedbom. Retoričko je pravilo da ako želite probuditi emocije kod publike, morate ih i sami pokazati. Činjenica da on nije čitao govor, govori u prilog tome da je on zaista govorio iz srca. On je pokazivao svojom izvedbom i odlučnost i snagu i veliku ekspresivnost. Samim time, svojom izvedbom je djelovao na svoje slušače i vjerujem da je uspio pobuditi taj osjećaj ponosa", kazala je stručnjakinja.

Dodaje da svi koji prate retoriku Zorana Milanovića znaju da je on impresivan govornik.

"No kod njega je stvar što je nepredvidiv. Kod njega nikad ne znamo što možemo očekivati. Nekad nas iznenadi, ili čak malo razočara. No ovaj put je zaista pokazao svu retoričku raskoš. Mislim da je to ono što pravi državnici mogu i pokazuju. Mislim da je to jedan od ponajboljih govora Zorana Milanovića", zaključila je.

