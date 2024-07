Fuchs oštro na kritike Rodnih studija: "Nije to nikakvo uvođenje rodne ideologije na fakultet"

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs odbacio je u četvrtak tumačenja da je uvođenje novog studijskog programa na Filozofski fakultet - Rodnih studija, zapravo uvođenje rodne ideologije.

"Nije to nikakvo uvođenje rodne ideologije na fakultet, sačekajmo završetak čitavog postupka kako je on zakonom i propisima predviđen", rekao je Fuchs novinarima nakon sjednice Vlade, dodavši da taj studijski program, bez obzira na to kako bio ili ne bio koncipiran, sigurno izaziva određene rasprave u javnosti.

Sljedeći korak je, objašnjava, upućivanje tog studijskog programa Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Nakon toga Agencija provodi opet zakonom propisan postupak koji se odnosi na Zakon o kvaliteti, gdje onda to ide na recenzije, evaluacije.

Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček pozvao je ministra da ne odobri pokretanje Rodnih studija na Filozofskom fakultetu ustvrdivši kako je riječ o teroru manjine nad većinom.

"Dakle, radi se i radit će se po postupku, a ministar nema ingerenciju zabraniti ili odbiti u startu neki od studijskih programa", poručio je Fuchs. U završnici, dodaje, on kao ministar mora potpisati, bude li sve skupa napravljeno i u skladu sa svim procedurama koje su propisane. Agencija na kraju spušta na finalni potpis, to je rutina, ističe.

Novac za školu u Bošnjacima bit će nadoknađen

Fuchs je za školu u Bošnjacima, koja je stradala u nedavnom nevremenu rekao da je osigurana, rade se planovi za sanaciju, a onaj dio novca koji bude nedostajao, bit će nadoknađen. "Napravit ćemo isto što smo napravili i za sve ostale škole prošle godine", dodao je.

O zahtjevu ravnatelja škola u Dalmaciji da se zbog vrućina odgodi nastava, ministar je rekao da mogu to razmatrati i razgovarati o tome, ali da je uglavnom za sada tako kako je.

Podsjetio je da su takav pristup imali prije deset godina, kada su dozvolili da županije same donesu vrijeme početka praznika, pogotovo ljetnih, uz uvjet da bude zadovoljen ukupni broj nastavnih dana. "Međutim, to nije baš rezultiralo nekakvim velikim pomacima. Tada se to nije argumentiralo vrućinama u Dalmaciji i u južnim županijama, već produženjem turističke sezone", dodao je.

Fuchs je rekao i da je upoznat sa slučajem učenice kojoj je Agencija za odgoj i obrazovanje odbila izravan upis u MIOC, na što je imala pravo s obzirom na to da je osvojila treće mjesto na državnom natjecanju iz informatike, uz obrazloženje da je razvoj software-a isključivo timska kategorija te smatraju da je bila u timu sama sa sobom, iako je sudjelovala samostalno, te zbog toga nema pravo na izravan upis.

Ministar je rekao da je roditelj djevojke bio u Ministarstvu te je zatraženo očitovanje Agencije pod čijom je to ingerencijom. "Po onom što znam sada, neke stvari su nelogične i netko će morati snositi odgovornost. Sve upućuje na to da je učenica samostalno bila na tom natjecanju na kojem može sudjelovati samostalno ili u timu. Čini se da je učenica oštećena, ali sačekat ću kompletno da mi se očituje Agencija. I ako je to tako, učinit ćemo sve da idemo u korist učenice", rekao je.