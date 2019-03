Nakon dudgogodišnjeg spora, zaključena je sudska nagodba u slučaju Frane Lučića, vatrogasca koji je zadobio stravične opekline u požaru na Kornatima., zbog kojih je tužio Republiku Hrvatsku i Grad Šibenik.

Nakon deset godina natezanja i izbjegavanja isplate odštete, država se nagodila s Franom Lučićem, jedinim preživjelim vatrogascem s Kornata.

U srijedu je održana glavna rasprava kod Općinskog radnog suda u Zagrebu zaključena sudska nagodba i određena naknada štete.

"Republika Hrvatska će s osnove solidarnosti i pravičnosti, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 15. ožujka 2019. tužitelju Frani Lučiću, u svezi stradavanja u štetnom događaju 30. kolovoza 2007., a sukladno provedenim vještačenjima, isplatiti naknadu štete: na ime neimovinske štete iznos od 1.750.000,00 sa zateznim kamatama tekućim od 3. ožujka 2009. pa sve do isplate; na ime dospjelih iznosa s osnova tuđe pomoći i njege iznos od 569.700,00 kuna sa zateznim kamatama od 1. veljače 2019. pa sve do isplate; na ime dospjelih iznosa s osnova izgubljene zarade iznos od 632.277,78 kuna; na ime dospjelih rentnih iznosa za troškove vitamina, poboljšane prehrane i medicinskih preparata iznos od 201.000,00 kuna sa zateznim kamatama od 1. veljače 2019. pa sve do isplate", stoji u priopćenju DORH-a.

Uz to, RH će Lučiću isplaćivati 4.500 kuna na ime buduće mjesečne rate za tuđu pomoć i njegu, kao i 1.500,00 kuna mjesečno na ime buduće mjesečne rente za troškove vitamina, poboljšane prehrane i medicinskih preparata, počevši od 1. travnja 2019, odlučeno je.

Lučiću ćće biti isplaćeno i 441.993.20 kuna i za troškove parničnog postupka.

"Sklapanjem ove nagodbe riješeni su svi međusobni zahtjevi tužitelja Frane Lučića i tuženih Republike Hrvatske i Grada Šibenika iz ove parnice s osnova naknade štete proizašle iz štetnog događaja od 30. kolovoza 2007.

Tužitelj ovom sudskom nagodbom povlači tužbu u ovom predmetu protiv Grada Šibenika, te se obvezuje povući tužbu u postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Šibeniku pod uvjetom da svi tuženici u navedenim predmetima ne potražuju troškove postupka", zaključeno je u priopćenju.