Na poziv predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, predsjednik Francuske Republike Emmanuel Macron boravi u službenom posjetu Hrvatskoj.

Emmanuel Macron je prvi francuski predsjednik koji je došao u službeni posjet Hrvatskoj, a po dolasku u Zagreb u srijedu u večernjim satima on i premijer Andrej Plenković, s izaslanstvima, susreli su se na radnoj večeri.



Svečani doček predsjednika Macrona i sastanak s predsjednikom Zoranom Milanovićem održan je jutros u Uredu predsjednika Republike.



Plenković i Macron susreli su se kod Spomenika domovini gdje su položili vijenac za žrtve stradale u Domovinskom ratu, a bila je to osobna želja francuskog predsjednika.



Nakon toga Plenković je požurio u Banske dvore pred koje je brzo stigao i Macron te se upisao u Zlatnu knjigu.



Nakon sastanka u Banskim dvorima Plenković i Macron će potpisati Strateško partnerstvo, a ministri obrane Mario Banožić i Florence Parly Ugovor o nabavi aviona Rafalea. Nakon potpisivanja ugovora Plenković i Macron će održati konferenciju za medije.



Nakon završetka programa u Banskim dvorima, predviđen je prelet borbenih aviona Rafalea, u povodu potpisivanja Ugovora, dvojica predsjednika gledat će njihov prelet kod Uspinjače.



Potom će prošetati Zagrebom do hotela Esplanade gdje će im izvršni direktor Rimac Grupe Mate Rimac i glavni direktor za operacije tvrtke Bugatti Rimac Christophe Piochon predstaviti terasi hotela dva automobila marke Nevera i Bugatti.



Službeni posjet Hrvatskoj Macron će završiti radnim ručkom kojem je domaćin Plenković, a na kojem će sudjelovati i osobe iz javnog, gospodarskog, kulturnog, znanstvenog i sportskog života koje povezuju Hrvatsku i Francusku.