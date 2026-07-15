FOTOGALERIJA Bulj ispunio prijetnju: Kamionom punim smeća stigao pred zgradu Županije

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj dovezao se kaminom za prijevoz smeća ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije u srijedu.

Kamion s komunalnim otpadom poslao je kao znak prosvjeda zbog ponovnog zatvaranja odlagališta Mojanka i višegodišnjeg kašnjenja izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 1 Foto: Vojko Basic/Cropix

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 2 Foto: Vojko Basic/Cropix

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 3 Foto: Vojko Basic/Cropix

Bulj tvrdi da Sinj i Cetinska krajina zbog zatvaranja Mojanke nemaju jasno rješenje kamo odvoziti otpad, dok Čistoća Cetinske krajine prema Vladinoj uredbi mora platiti visoke naknade za njegovo odlaganje.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 4 Foto: Vojko Basic/Cropix

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 5 Foto: Vojko Basic/Cropix

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 6 (Foto: Vojko Basic/Cropix)

Dolaskom kamiona u Split želio je odgovornost za nastali problem prebaciti na županijske i državne vlasti, koje smatra odgovornima za to što Lećevica još nije puštena u rad.

Bulj je potom otišao na sastanak sa županom Blaženkom Bobanom.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 7 Foto: Vojko Basic/Cropix

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 8 Foto: Vojko Basic/Cropix

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj dovezao se kamionom smeća ispred zgrade Županije u znak protesta radi problema s odvozom smeća - 9 Foto: Vojko Basic/Cropix

"Sa sinjskim smećem pravac Split zbog zatvaranja odlagališta Mojanka, neotvaranja Lečevice zbog koje Čistoća mora Uredbom Vlade mora platiti milijunske kazne, a sve zbog nerada Županije", napisao je Bulj na društvenim mrežama uoči polaska prema Splitu.

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