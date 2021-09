Još jedno puknuće vodovodne cijevi na zagrebačkoj Trešnjevci. Poplavljeno je nekoliko podruma, ali i prvi kat zgrade na adresi Selska cesta 119, u kojoj je smješteno nekoliko obrazovnih institucija, među kojima su Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski i Športska gimnazija.

Iz zagrebačke policije ranije jutros su izvijestili da se zbog puknuća vodovodnog cjevovoda na Trešnjevci, na raskrižju Selske i Baštijanove, veća količina vode izlila po okolnim ulicama i objektima, a promet je obustavljen. Za sada nema ozlijeđenih osoba, materijalna šteta je neutvrđena, obustavljen je promet u zoni događaja, a sve nadležne službe postupaju, dodali su.

Na mjesto puknuća stigli su gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet. Najviše su stradali obližnji učenički dom i Sportska gimnazija. Vatrogasci ispumpavaju vodu iz učeničkog doma.

"Najviše je na udaru bio učenički dom i gimnazija na križanju Selske i Baštijanove. Poplavljena im je donja etaža. To su kuhinja, stan domara i ostale prateće prostorije. Vatrogasci su ispumpali glavninu vode, a sada slijedi ovo fino ispumpavanje. Pripremili smo i doručak i ručak za učenike s obzirom na to da je kuhinja poplavljena", rekao je Korlaet.

Pojasnio je kako je moguće da gotovo na istom mjestu pukne cijev u dva dana.

"To je dotrajala infrastruktura. To su cijevi stare skoro 70 godina, radi se o magistralnom cjevovodu. Projekti zamjene su napravljeni i nastojat ćemo to u narednim godinama ostvariti", rekao je Korlaet.

Ravnatelj poplavljene privatne gimnazije na Selskoj cesti u Zagrebu Mladen Nikolašević kaže kako je situacija prilično strašna. "Moram zahvaliti svima koji nam zdušno pomažu. Kaotično je, ali polako ulazimo u rutinu da organiziramo nastavu i vjerojatno ćemo narednih dana biti na online nastavi", rekao je za N1.

Učenicima su poručili da ne dolaze u školu i čekaju daljnje upute o organizaciji nastave, govori ravnatelj.