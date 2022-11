Žene zarađuju oko 14 posto manje od muškaraca u EU-u, što znači da gotovo dva mjeseca u godini rade besplatno, dok je u Hrvatskoj rodni jaz u plaćama gotovo 7000 kuna, a to se posljedično ogleda i u mirovinama, upozorio je u utorak Forum žena SDP-a u povodu Europskog dana jednakih plaća.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u drugom tromjesečju ove godine u Hrvatskoj iznosila je 7919 kuna za muškarce, a za žene 7337, što znači da žene mjesečno zarađuju 582 kune manje.

Pritom su radnice plaćene 6984 kune manje od radnika na godišnjoj razini.

Prema tome, žene simbolično prestaju primati plaću u studenome, pa do kraja godine, odnosno gotovo dva mjeseca rade besplatno, ističe Forum žena SDP-a.

Ista se situacija preslikava na sve djelatnosti te su žene manje plaćene neovisno o sektoru u kojem rade, pri čemu se to jednako događa na najnižim pozicijama u uslužnom, zdravstvenom ili sektoru socijalne skrbi, kao i na pozicijama koje zahtijevaju visoko obrazovanje.

Manje plaće zbog skrbi o obitelji

Kao i u Hrvatskoj, žene su za rad jednake vrijednosti manje plaćene svugdje u svijetu te češće preuzimaju odgovornost za obiteljske i kućanske obveze.

Do jaza u plaćama dolazi upravo zbog skrbi o djeci i starijim članovima obitelji jer to dovodi do čestih prekida u karijerama, što utječe i na iznos plaće.

Usporedba plaća između muškaraca i žena (Foto: Europska komisija)

Iako je rodni jaz u plaćama u nekim članicama EU-a manji od prosjeka od 14 posto, to ne znači izjednačenje muških i ženskih plaća, nego da je ondje ukupno manje zaposleno žena.

"Rad je područje u kojemu su žene diskriminirane u svim segmentima - od nesigurnih poslova na određeno vrijeme, nižih plaća za jednaki rad ili rad iste vrijednosti, teškog napredovanja, uznemiravanja na radnome mjestu itd.", upozoravaju iz Foruma žena SDP-a.

Zalažu se za proširenje popisa zanimanja s tzv. beneficiranim radnim stažem, tj. da se u njega uvrste i pretežito "ženska" zanimanja poput medicinskih sestara, njegovateljica, odgajateljica, nastavnica i trgovkinja.

Uz to se zalažu za porezne olakšice poslodavcima koji postavljaju žene na više ili upravljačke pozicije i za cjelovitu promjenu paradigme rada žena zbog opterećenja na poslu i kod kuće te zahtijeva plaćeni dopust za cijelo vrijeme trajanja skrbi.

"To nije samo pitanje ekonomskog osnaživanja, već socijalne pravednosti koja izjednačava žene i muškarce u svim aspektima života", poručuju u priopćenju.