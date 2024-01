Fortenova je bacila udicu i izazvala lavinu reakcija: Hrvatsku bi u budućnosti krivi potez mogao skupo koštati

Uslijedile su brojne političke reakcije nakon što je Fortenova najavila da planira prodati svoj poljoprivredni biznis.

Hrvatskoj je važno tko će biti novi vlasnik poljoprivrednog biznisa Fortenove prije svega jer sastavnice Fortenova grupe drže nezanemariv dio hrvatskih obradivih površina, odnosno izvora pitke vode.

Najvidljivije je to u Slavoniji i Baranji: koncern Belje obrađuje 20.000 hektara žitorodnih polja, što čini čak tri posto svih oranica u Hrvatskoj. Tu je i 600 hektara vinograda te čak 25 farmi za uzgoj svinja, tov junadi i proizvodnju mlijeka.

Malo južnije PIK Vinkovci obrađuje 5000 hektara zemlje, od čega 900 hektara otpada na uzgoj voća i povrća, a tu su i četiri farme te redovita suradnja s petstotinjak kooperanata.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji je i Vupik, koji na 7200 hektara polja uzgaja žitarice i uljarice, a na dodatnih 545 hektara voće i povrće te vodi četiri svinjske i dvije farme za uzgoj junadi.

Fortenova je već godinama velik poslodavac i proizvođač u Istri, gdje Agrolaguna upravlja s 1200 hektara maslinika i vinograda te uz maslinovo ulje i vino, proizvodi i sir.

Interesa ne manjka

Fortenova je bacila udicu. Ispipava ima li zainteresiranih za njihov poljoprivredni biznis.

Zagrizao je srbijanski Delta holding u vlasništvu Miroslava Miškovića. Zagrijan bi mogao biti i mađarski tajkun, vlasnik tvrtke koja je najveći proizvođač jabuka.

No, kao najizgledniji kupac spominje se Podravka, a iz te kompanije poručuju: "Grupa Podravka strateški je usmjerena na razvoj poslovanja koji uključuje i potencijalne akvizicije, kao i ulaganja u poljoprivredu. Međutim, u ovom trenutku nismo u mogućnosti komentirati detalje tih planova. Što se tiče samog procesa koji je oglasila Fortenova Grupa, proučit ćemo uvjete i ovisno o njima donijeti odluku hoćemo li u njemu sudjelovati."

Do kraja ožujka Fortenova će primati neobvezujuće ponude, a sve će nadgledati Vlada jer obrađuju 33.000' hektara zemlje u vlasništvu države koja im je dana u koncesiju.

"Naravno da ćemo pratiti proces, ali riječ je o privatnoj kompaniji koja autonomno donosi svoje odluke. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta i proizvodnje, naglašavam značaj ove kompanije za hrvatsku poljoprivredu'', kazala je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Dva razloga za brigu

Država bi itekako trebala paziti, smatraju ratari, jer je riječ o zemlji od posebnog nacionalnog interesa. U budućnosti bi Hrvatsku krivi potez itekako mogao skupo koštati.

"Mi smo itekako zabrinuti tko će u budućnosti obrađivati 30.000 hektara najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta u RH na krajnjem istoku. Dva su razloga – hoće li novi vlasnik i dalje zapošljavati ruralno stanovništvo i hoće li i dalje raditi kooperaciju s postojećim poljoprivrednicima'', istaknuo je ratar Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK).

U čijim će rukama završiti hrvatska zemlja, strahuje i SDP, čiji predsjednik Peđa Grbin napominje: ''S obzirom na to da u Hrvatskoj nema u ovom trenutku puno igrača koji bi to mogli platiti, može se pretpostaviti da će doći netko izvana, a hoće li to biti netko iz Srbije, Mađarske, treće zemlje, manje je bitno od činjenice da mi gubimo kontrolu nad proizvodnjom hrane."

Otplata dugova

MOST tvrdi da zna tko će biti novi vlasnik. "To su kompanije koje Pavo Vujnovac strateški ne vidi unutar svojeg poduzeća, a zato što je on fundamentalno čisti trgovac koji funkcionira na bazi kupi - prodaj provizija i bakšiš s lijeve strane. On će to prodavati vrlo vjerojatno Podravci'', kazao je Mostov Zvonimir Troskot.

"Mi se neprestano zabavljamo nekim hipotezama koje su najčešće nedokazane - te ruski kapital, te Fortenova, te sad Podravka, a zapravo ništa u tom prostoru ne znamo'', kaže predsjednik Domovinskoh pokreta Ivan Penava.

Više će se znati krajem ožujka, a ako dođe do prodaje, prikupljenim novcem Fortenova će otplatiti dio vlastitih dugova.

