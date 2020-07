Predsjedništvo SDSS-a dalo je podršku Andreju Plenkoviću za sastavljanje Vlade. Milorad Pupovac rekao je da je rasprava o tome trajala tek 15-ak minuta. Kazao je da manjine trebaju biti ravnopravan partner u Vladi, a to znači da bi mogli tražiti ministarsko mjesto.

Za Andreja Plenkovića danas je radni dan! U Vladi su bili gotovo svi ministri - no o razlogu dolaska i svojoj budućnosti nisu bili previše rječiti. Nagađa se da su razgovarali o spajanju nekih ministarstava kako bi smanjili njihov broj.

Podršku je Plenkoviću jutros službeno dao HSLS-ov Dario Hrebak koji je istaknuo da prema Andreju Plenkoviću nema nikakvih uvjeta. Podršku je Plenković dobio i od SDSS-a.

Ta je stranka ovlastila troje svojih zastupnika izabranih u Sabor da daju potporu Plenkoviću za mandatara nove Vlade, objavio je nakon sastanka Milorad Pupovac i kazao da će iza 13 sati razgovarati s ostalim predstavnicima manjina, a zatim i s ostalima koji će podržati Vladu.

"Razgovarali smo i o načinu participacije u vlasti i spremni smo prihvatiti razgovore o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ali te ideje ćemo raspraviti s Klubom nacionalnih manjina, ali i s ostalima koji će podržati Andreja Plenkovića. Ne želimo licirati s imenima niti s pozicijama u javnosti. Što se tiče participacije u Vladi i načina, ovlasti, o tome će se još razgovarati. Cijenimo što kolege iz HDZ-a nemaju ništa protiv da participiramo", kazao je Pupovac.

Napomenuo je da je suglasnost da se da podrška Plenkoviću bila iznimno visoka i da je rasprava o tome trajala tek15-ak minuta.

Nije želio reći je li spreman biti ministar.

"Na tu vrstu pitanja vam ne mogu dati odgovor. Bilo je puno prilika kada sam mogao biti član vlade pa nisam bio. Interes je zastupnika SDSS-a i manjina je da imaju člana vlade. A tko će to biti, na kojoj poziciji, o tome ćemo unutar sebe razgovarati", rekao je.

Kaže da o tome nije razgovarao s Plenkovićem.

"Nismo o tome razgovarali s Plenkovićem, on je sljedeći s kim o tome želim razgovarati. Zato ne želimo o tome licitirati u javnosti", dodao je.

Komentirao je parlamentarnu većinu, kao i mogućnost da u njoj sudjeluje Domovinski pokret Miroslava Škore.

"Mi imamo iskustvo građenja kompromisa i postizanja konsenzusa, a što se tiče mogućnosti da uz ovih 76 bude još onih koji će podržavati većnu, mi time ne upravljamo. Ono što ne bismo htjeli da se dogodi, a to je da se dogodi iskustvo u prošlom mandatu, kad smo imali stihijsko i suspektno prelaženje ljudi iz jednih stranaka prema drugima ili podršku vladajućoj većni. To ovoj većini sada ne treba i ona ne bi smjela ni na koji način dopustiti da se to dogodi", rekao je Pupovac.

Ćorić o Pupovcu kao ministru

O Miloradu Pupovcu kao eventualnom ministru iz kvote nacionalnih manjina u Vladi, ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić kaže kako je HDZ u izbornom programu pokazao širinu.

"Suradnja s nacionalnim manjinama bila je jako dobra. Ne vidim nikakav problem da u Vladi jedan od ministara bude predstavnik nacionalnih manjina. Predsjednik Vlade i novi mandatar bit će taj koji će temeljem buduće strukture Vlade dodijeliti nove uloge u vladi", pojasnio je za N1.

Hrebak dao potpis

U Vladi je potpis Plenkoviću za sastavljanje Vlade dao Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, stranke koja će u Saboru imati dva zastupnika.

Dario Hrebak dao potpis Plenkoviću za formiranje Vlade Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrebak je, nakon sastanka s premijerom, rekao da su mu dali podršku za sastavljanje nove Vlade bez "žetončića", poručivši da od njega ne traže ništa, osim provođenja transparentnosti po uzoru na Bjelovar.

"Mislim da je to dobro za Hrvatsku, da imamo stabilnu Vladu bez ucjenjivača i žetončića. To je čista izborna priča, a osnovana na onom broju glasova koji smo svi zajedno ostvarili na parlamentarnim izborima", rekao je bjelovarski gradonačelnik Hrebak u Banskim dvorima.

Dodao je da su na tehničkim konzultacijama razgovarali o formiranju nove, čiste većine sa starim i novim partnerima u vidu HNS-a i Reformista.

Upitan znači li to da će ići samo sa 76 potpisa, rekao je da je za sada tako te ne vidi razloga zašto bi išli na više.

"Nekad vam je 76, ako su normalni i odgovorni ljudi, bez ucjenjivanja i postavljanja ultimatuma bolje nego da ih imate 86. Mislim da je ovo odlična priča za Hrvatsku, utemeljena na rezultatima koje smo dobili. Ja sam izuzetno zadovoljan sa svojim", poručio je Hrebak. Dodao je da je on svoj potpis dao i da Plenković ima slobodne ruke te može otići kod predsjednika Republike Zorana Milanovića i sa 76 potpisa tražiti mandat za sastavljanje Vlade.

Ocijenio je da Plenković i on imaju velik teret na leđima da isporuče sve što su obećali u kampanji - Hrebak transparentnost, a Plenković da dalje nastavi provoditi reforme.

Dodao je da je s Plenkovićem razgovarao i o daljnjim poreznim rasterećenjima s čime su, ističe, oduševljeni zbog čega i jesu u ovoj koaliciji.

Od Plenkovića ne tražimo ništa osim transparentnosti

Poručio je da HSLS neće tražiti ništa od Plenkovića, osim njihova programa - transparentnost.

"To sam komunicirao tijekom cijele kampanje, doživljavao podsmjeh i porugu. Jedna jedina stvar koju sam zagovarao u cijeloj kampanji bilo je kako transparentnost isporučiti Hrvatskoj po uzoru na Bjelovar. Dogovorili smo se i oko toga, to mi je bitno", rekao je, dodavši da mu je ministarska mjesta "bez veze" tražiti.

Upitan što je Plenković obećao po pitanju transparentnosti i u kojem roku, Hrebak je rekao da su rok lokalni izbori te da HDZ u svom programu ima smanjenje broja dužnosnika i općina.

Kao koalicijski partner u novom prijedlogu zakona dodatno će sugerirati da, uz smanjenje broja dužnosnika i općina, ide obveza da svi gradonačelnici, načelnici i župani imaju obvezu predstaviti javno, u normalnom vremenskom roku, sav trošak koji su napravili s novcem poreznih obveznika.

Ono što mu je također bitno i o čemu su razgovarali je smanjenje broja ministarstava. Hrebak je dodao da nisu razgovarali o brojevima, ali da je zadovoljan time što se ide u smanjenje jer "smo premala zemlja da bi imali toliko ministarstava koliko smo imali".

Vezano za spajanje određenih ministarstava, rekao je da to prepušta premijeru, a da će ga oni podržavati iz Sabora, poručivši da mu je bitno da se to napravi na racionalan način te da je vidio veliku želju da se to napravi.

Hrebak je najavio da će kroz nekoliko dana u Saboru formirati Klub liberala u vladajućoj većini te da su razgovori u tijeku.

HSLS je na parlamentarnim izborima koalirao s HDZ-om u I. i II. izbornoj jedinici te je osvojio dva saborska mandata. Uz Hrebaka, u Sabor ide i Darko Klasić.