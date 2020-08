Fešta kod Benkovca završila je ružnim scenama. Policija tvrdi da je bila napadnuta, dok se uhićeni žale na policijsku brutalnost. Pojavila se i snimka cijelog događaja.

Fešta na Veliku Gospu u Korlatu u benkovačkom kraju rezultirala je policijskim postupanjem, prijavama i uhićenjima.

Policija je nakon fešte prijavila trojicu mladića M. Z. (33), T. Ž. (23) i M. M. (24). Kaznene su prijave za prisilu prema službenoj osobi, dok se najstarijeg tereti i za kazneno djelo prijetnje policajcu.

"Policijski službenici Policijske postaje Benkovac dovršili su kriminalističko istraživanje nad trima osobama u dobi od 33, 24 i 23 godine, koje se sumnjiči za prisilu prema službenoj osobi te prijetnju.

U subotu u 2:15 u Korlatu prilikom intervencije policijskih službenika povodom narušavanja javnog reda i mira, a za vrijeme postupanja prema 33-godišnjaku koji se opirao i pritom vrijeđao policijske službenike, prišli su im 24-godišnjak i 23-godišnjak te odgurivali i tukli rukama policajce, nakon čega su se udaljili, dok je 33-godišnjak uz uporabu sredstava prisile priveden u prostorije policije.

Nadalje, provedenim kriminalističkim istraživanjem 33-godišnjaka se sumnjiči za kazneno djelo prijetnje te prisile prema službenoj osobi, dok se 23-godišnjaka i 24-godišnjaka sumnjiči za prisilu prema službenoj osobi te su sva trojica uz kaznene prijave predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Isto tako je utvrđeno kako su te večeri 31-godišnjak i drugi 23-godišnjak vrijeđali i omalovažavali policijske službenike te su uz optužni prijedlog privedeni na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru", stoji u policijskom izvješću.



Druga strana priče: "Policajci su bili pijani"

Svoju stranu priče iznijela je za ZADARnews Lucija Žorić, koja je svjedočila incidentu.

"Bila je fešta u selu Korlat. Na fešti su cijelu večer bila dva policijska službenika koja su sjedila u službenom policijskom automobilu i pila (donosilo im se piće sa šanka). Na kraju večeri u dva sata ujutro, kad je stala muzika, rekli su da se raziđemo, na što je mladić sa snimke pijano odbrusio i oni su od njega tražili osobnu.

Išli su do automobila po osobnu, policajac mu je svijetlio u lice i taj se dečko derao da mu ne svijetli u lice, na što se policajac počeo derati da je on policija i da se on sad dere i da mu da osobnu.

Momak mu je na to odgovorio da mu da broj svoje iskaznice, na što je on poludio i srušio ga na zemlju te počeo tući. Moj brat sve je snimao i smirivao situaciju. Tada je došao drugi policajac i kad su shvatili da su snimljeni, počeo je prijetiti da će izvaditi pištolj na nas. Mahao je pendrekom i derao se.

Kasnije je skinuo majicu i derao se, a ja sam mu rekla da je pijan, na što mi se unio u lice.

Došla je interventna, njih nekoliko koji su svjedočili tome da su im kolege popili, ali su se pravili ludi. Na snimci momak koji snima i smiruje situaciju sada je optužen da je napao policijskog službenika samo da bi se pokrili jer su bili pijani na dužnosti.



Optužili su dečka da je policajca udario s leđa, a na mjestu događaja tvrdio je da mu je na prsima krv od udarca (kako na prsima ako je dobio udarac s leđa?). Krv je bila od momka kojega je policajac tukao", kazala je Lucija Žorić za ZADARnews.

Na snimci se može vidjeti djelić policijskog postupanja.

"Na koga vičeš? Ajmo osobnu. Ajmo tko će sada vikat. Ja sada vičem. Sada policija viče. Ajmo osobnu. Daj mi tvoju osobnu", može se čuti na objavljenoj snimci incidenta.

