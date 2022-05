Ako znate nešto o pticama ili želite pokloniti sat vama dragoj osobi, razmislite o nabavci sata koji reproducira zvukove ptica.

Kada je riječ o zidnim satovima, kroz život smo ih vidjeli mnogo. Međutim, vidjeli smo ih samo nekoliko koji su privukli našu pozornost svojim jedinstvenim dizajnom, unikatnom funkcionalnošću i izvrsnom izradom.



Danas zidni satovi postaju veliki trend, te svojim dizajnom privlače i ostavljaju snažan dojam na ljude. Kao jedan od najpopularnijih zidnih satova izdvaja se Nestly - Zvučni zidni sat, koji osim što privlači pažnju, svojim smirujućim zvukom i melodijom ostaje urezan u pamćenje mnogih.



Zidni sat koji će svojim zvukom ostaviti snažan dojam na sve



Kada je riječ o samom zvuku zidnog sata, sigurno se prisjećate standardnog zvuka i ne čini vam se toliko posebnim, ali što ako se vaš zidni sat pri svakom satu bude oglašavao različitim zvukom?

Da preciziramo, riječ je o 12 različitih zvukova. Nestly-Zvučni zidni sat dizajniran je s printom 12 različitih ptica, a svaka ptica ima svoj jedinstveni zvuk. Svakih sat vremena kada kazaljka stane na jednu od ptica, čuti će se zvuk te vrste ptice.



Ovaj sat je savršen za ljubitelje ptica, kao i za osobe koje uživaju u odmaranju uz zvuk prirode. Može biti izvrstan način da se opustite ili da na nekoliko minuta odvratite pažnju od posla uz predivan zvuk ptica.



Idealno za učenje o raznim vrstama ptica



Ako znate nešto o pticama ili želite pokloniti sat vama dragoj osobi, razmislite o nabavci sata koji reproducira zvukove ptica. Ovo će biti savršen dar i za muškarce i za žene koji uživaju provoditi vrijeme na otvorenom i promatrati prirodu.



Osim za odrasle, ovaj sat je izvrstan dar za djecu koja vole učiti o različitim vrstama ptica i njihovu pjevu.





Manom svih zidnih satova smatra se kuckanje i ispuštanje raznih zvukova tijekom vašeg noćnog odmora. Srećom, to nije slučaj s. Iako tijekom dana možete osluškivati različite zvukove crvkuta i pjev ptica, tijekom noći nećete čuti ništa Nestly sat jedan je od rijetkih satova koji posjeduje. To znači da će se zvuk sata automatski isključiti, tako da vas neće buditi tijekom noći.Dok većina vas svoje satove drži na polici i mijenja baterije mjesečno, zašto ne biste i uživali u njegovom posjedovanju!? Iako je raznolikost zidnih satova velika, većina njih ima iste osnovne funkcije, ali uvijek postoji jedan koji će se izdvojiti od ostalih, a to je upravo Nestly. Svojim dizajnom sjajno će se uklopiti uz svaku boju zida u vašem domu ili domu vama drage osobe.

Kako ući u tim Nestly zidnog sata koji ne samo da otkucava vrijeme, nego i isporučuje bogate, melodične zvukove?



