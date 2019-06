Autobus koji je prevozio 39 malih nogometaša iz Makarske na turnir u Labin, izgorio je na autocesti A6 u blizini Grobnika. Prava je sreća da nitko nije ozlijeđen, no vatra se s autobusa proširila na obližnju šumu.

Od autobusa koji je prevozio 39 djece, starih od 8 do 13 godina, iz Makarske na nogometni turnir u Labin, nije ostalo gotovo ništa. Bili su u pratnji trenera. Njihov autobus se zapalio na autocesti kod Grobnika.

"Djeca iza su osjetila dim, odmah smo upozorili vozača koji je pribrano reagirao. Vrlo brzo i smireno je zaustavio autobus, otvorio vrata, a treneri su smireno izveli djecu doslovno u koloni", ispričao je za Dnevnik Nove TV Darko Vlatković, voditelj škole nogometa.

Čim su djecu odveli na sigurnu udaljenost, i sami su pokušali ugasiti vatru, no Vlatković kaže da je bilo premalo aparata i ruku. "Kasnije smo se jednostavno udaljili od autobusa, počele su eksplodirati gume, kasnije je bilo više eksplozija", kaže Vlatković.

Darko Vlatković, voditelj škole nogometa (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Vatra se s autobusa proširila i na obližnje raslinje. Marijan Štimac, zapovjednik Vatrogasne postaje Tuhobić Hrvatskih autocesta, kaže da je požar bio vrlo jak. "Povuklo je gore, do žice. Uspjeli smo se popeti gore, malo je puhao vjetar tako da je to krenulo van, onda smo angažirali teritorijalne snage", kaže Štimac. Požar je do večernjih sati ugašen, a na terenu je za svaki slučaj ostalo desetak vatrogasaca.

Požare je tijekom dana gasilo tridesetak vatrogasaca

Iako je brzom reakcijom i trenera i vozača tragedija izbjegnuta, roditeljima djece nije svejedno. Antonio Zec, roditelj jednog dječaka koji je bio u autobusu, pita tko ta vozila gleda, popravlja i servisira. Mi šaljemo djecu uz realan rizik i to je nešto nepodnošljivo. Taj rizik nije u nekakvim malim postocima ili promilima, to su sad već obiljni rizici gdje vi molite Boga da vam dijete dođe doma", kaže Zec, dodajući da su "klinci" bili poprilično prestrašeni. "Naš je dječak bio uplakan", kaže Zec.

No treneri su djecu, kaže, brzo smirili. Iako se uvjerila i ekipa Dnevnika Nove TV, dok su ih snimali u drugom autobusu djeca su skandirala: "Idemo u Labin, idemo u Labin!"

No, Vlatković ipak kaže da se vraćaju u Makarsku. "Idemo natrag da se malo smire dojmovi. Sigurno se vraćamo natrag, nadam se", kaže Vlatković.

Ovaj put jedina šteta je materijalna - dio dječje opreme je izgorio. Klub je već ponudio nadoknaditi štetu. Je li uzrok nesreće kvar na autobusu, još se ne zna - no zna se da ovakav prizor na hrvatskim prometnicama nije rijetkost.