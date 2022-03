Evakuacija majki i beba iz Petrove bolnice jedna je od slika koja se najviše urezala u sjećanje tog 22. ožujka 2020. godine. Mališani koji su prije točno dvije godine bili na hladnoći danas su sretne i zdrave bebe.

Dok obnova puže, djeca rođena u potresu već hodaju.

Dvogodišnja Dora danas je sretno i nasmijano dijete. Ali kada se rodila, svijet oko nje nije bio takav. ''To je stvarno bio šok za sve. Nismo u prvom trenu bili svjesni da je to potres. Svi smo morali hitno napustiti bolnicu. I mi s tek rođenom djecom i žene koje su u tom trenutku bile usred poroda. Stvarno je bilo neizvjesno i svim smo bili u strahu'', prisjeća se Karla Ressler trenutka potresa u Zagrebu prije dvije godine.

''Prizor je bio strašan...''

Stajali su pred bolnicom na hladnoći. Majke u spavaćicama, a bebe zamotane u dekama.

''Bilo nam je jako hladno, posebno jer nismo imali vremena sa sobom ponijeti išta iz bolnice. Izašli smo samo sa svojom djecom u naručju. Prizor je stvarno bio strašan, ali u tom trenutku svi smo bili fokusirani na svoju djecu, gledali smo da im je ok, da ih zaštitimo koliko možemo i utoplimo, ali vrlo brzo su nas premjestili u grijani kontejner. Tako da moram reći da je sa strane liječnika i sestara napravljeno sve što je u njihovoj moći. Cijeli taj prizor ispred bolnice je nešto što mi je ostalo u sjećanju i što će mi uvijek ostati u sjećanju'', priča Karla.

VIDEO Dvije godine od zagrebačkog potresa: Strah i užas pretvorili su se u beskonačno čekanje na obnovu

Svega se sjeća i dr. Sonja Anić Jurica, liječnica na odjelu neonatologije koja je toga dana bila dežurna.

''Prvo taj šok, ta trešnja. Mi smo plesali po prostoriji. Imali smo osjećaj kao da smo u filmu strave i užasa. Počeo je padati jutarnji snijeg, bilo je negdje oko nule. Bez inkubatora, bez potrebnih uređaja. Bilo je teško zamislivo da će preživjeti na ledini, tako da smo mi nakon prvog potresa odlučili ostati ovdje. A onda je uslijedio drugi potres koji je bio dovoljno jak. Onda smo jedno po jedno dijete zamotali'', govori liječnica.

Tomašević: "Zadnji je trenutak da se svi trgnu, pogotovo institucije. Bit će tragedija da ti novci ne budu potrošeni"

Portirova kućica postala je dječja soba. ''U kućici koja nije bila veličine ni dva sa dva metra bilo je 24 djece. Djeca su bila poredana kao korice od kruha. To naše zajedništvo, naša neustrašivost, to da nismo izgubili orijentaciju što trebamo napraviti… Svi skupa smo to napravili na najbolji mogući način. Nakon dvije godine imamo i drugih briga. Rađaju se nova djeca, tako da smo usmjereni na novu djecu'', kaže.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr