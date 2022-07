Zanimljiv poslovni potez stiže iz Abu Dhabija gdje je otvoren fitnes za pse.

Teretane i fitness centri sad su dostupni i psima. Jedan takav, posebno za pse, otvoren je u Abu Dhabiju.

Zbog visokih temperatura mnogi psi manje su fizički aktivni.No, taj problem ne muči vlasnike pasa u Ujedinjenim arapskim emiratima gdje je otvoren prvi pseći fitness centar.

"Ovdje se može istrčati, džogirati ili samo hodati na traci, u skladu s uobičajenom šetnjom. Dodatna vrijednost je to što mu od korištenja trake za trčanje više jačaju mišići", kaže Hani Jaafar, vlasnik koji psa dovodi u fitnes za pse.

Radi sigurnosti psi su pričvršćeni pojasom, a za neželjene situacije postoji i opcija hitnog zaustavljanja.

Svatko trenira u svom tempu, a svaki sljedeći trening je malo zahtjevniji.

Prije početka vlasnici moraju ispuniti formular koji uključuje pasminu, dob, težinu i povijest bolesti.

"Pas je toliko uzbuđen kad dođemo da iz auta prepozna ovo mjesto i potrči. Osjeća se sigurno ovdje", kaže Mohammed Hamid Bilbeisi, također jedan od zadovoljnih vlasnika.

Kako bi svojim četvernonožnim najboljim prijateljima pružili najbolju skrb, mnogim vlasnicima ni daljina nije problem.

"To je postao trend u Abu Dhabiju i Dubaiju. Vikendom svi moji klijenti iz Dubaija putuju 163 km samo kako bi došli i vidjeli kako napreduju njihovi psi. To me jako veseli", kaže Mansour Al-Hammadi, vlasnik teretane..