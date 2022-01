Kriza u Ukrajini, kao i pandemija, teme su i u Bruxellesu iz kojega se javio reporter Dnevnika Nove TV Vibor Vlainić koji je o tome razgovarao s eurozastupnikom Tomislavom Sokolom.

"Sve zemlje članice su suglasne s novim pravilima. Mijenja se cijeli sustav semafora korona karte koju svaki tjedan objavljuje Europski centar za kontrolu bolesti. Više se neće gledati samo stopa zaraze po državama nego i stopa cijepljenja i testiranja. To su prihvaćene mjere, ali ne moraju službeno stupiti na snagu jer su preporuke", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Vibor Vlainić.

Na granicama EU-a bi se od 1. veljače trebao gledati samo status pojedinca, a stanje u državi iz koje dolazi.

O novim pravilima Vlainić je razgovarao s hrvatskim zastupnikom u Europskom parlamentu Tomislavom Sokolom.

"Uveli smo COVID potvrde s ciljem olakšavanja putovanja, da nemamo različita pravila, no države su mogle u iznimnim situacijama donijeti još neke dodatne mjere poput samoizolacije. Dogodilo se da su neke države to počele iskorištavati i dodavati različite uvjete za ulazak. Da bi se to spriječilo i da opet ne nastane kaos u 27 članica, uveden je jedinstveni sustav kriterija kada se može prijeći granicu. No, EU ima nadležnost samo kontrolirati između država, a kako će se to u kojoj državi primjenjivati, odlučuju one same", rekao je Sokol.

Vlainić ga je pitao i o stanju na istoku Europe, strahuje li da bi mogao izbiti rat s Rusijom?

"Sitiuacija ne izgleda dobro, dosta su se tenzije digle i nadam se da će se ipak uspjeti spustiti, da će razum prevladati, mislim da nikome nije rat u interesu u ovoj fazi", rekao je zastupnik. Sokol kaže da zasad nitko nije razmatrao mogućnost slanja hrvatskih vojnika na istok i da nema smisla govoriti o scenarijima koji se možda neće dogoditi, a on je uvjeren ni da neće.

Komentirao je i uhićivanje u Hrvatskoj zbog uvreda upućenih premijeru Plenkoviću.

"Nisam upućen u konkretne slučajeve, ali siguran sam da nitko iz vrha politike nije zvao policiju. Mi političari često dobivamo razne prijetnje, i ja sam ih dobivao dok sam govorio o BiH. ... Ne bih politizirao temu, na policiji je da objasni zašto je to napravila, a sud će donijeti konačnu odluku", rekao je.



Reporter ga je za kraj pitao o njegovoj aktivnosti u Europarlamentu, s obzirom na to da je jedan od najaktivnijih zastupnika, što to znači za hrvatske građane i građanke.

"Jako mi je drago da sam na osmom mjestu po broju vremena govora na plenarnim sjednicama, i naravno da sam iskoristio tu mogućnost da branim interese važne našim građanima", rekao je i nabrojao neke kojima se bavi poput zaštite potrošača, pitanje razlike u kvaliteti zdravstvene zaštite i pitanje razlika u razvijenosti ruralnih i slabije razvijenih područja.

