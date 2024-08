Ponekad može biti prilično izazovno u potpunosti razumjeti neke pojmove vezane uz klimatske promjene. Ovom prilikom iz Klimatskog rječnika izdvojili bismo nultu neto stopu emisije ugljičnog dioksida.

Ona označava ravnotežu između emisije ugljičnog dioksida zbog ljudskih aktivnosti i njegove apsorpcije na koje najviše utječu šume, oceani i tla. To je, dakle, stopa emisije na kojoj se koncentracija više ne povećava.

Pročitajte i ovo Novi ukrajinski proboj Rusija žestoko uzvratila: Koristili su razornu vakuumsku bombu od koje 'ljudska tijela mogu ispariti'

Europska Unija odredila je postizanje neto nule do 2050. No, to je dosta kasno za ograničavanje opasnih posljedica globalnog zagrijavanja na 1.5 stupnja, za koje još nedostaje ukupna kvota emisije od 200 milijardi tona.

Uz sadašnju godišnju dinamiku emisije, koja je nešto više od 40 milijardi tona, ta će se kvota dosegnuti za manje od 5 godina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pročitajte i ovo Naoružajte se živcima Ogromne gužve na autocestama: Nastale kolone prema moru i Zagrebu, tunel Sv. Rok se povremeno zatvara

Pročitajte i ovo gori borova šuma Ponovno požar u Dalmaciji: Izgorjela borova šuma