Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića već danima prosvjeduje Enver Beka, koji traži pravdu za svoju kćerkicu Šeherzadu Bajrić. Za DNEVNIK.hr kazao je i da im bolnica ne želi dati dokumentaciju o ovom slučaju jer tvrde da nema dokaza kako su on i njezina majka Emina Bajrić doista roditelji djevojčice.

Beka tvrdi da je njegova kći preminula zbog pogreške liječnika u KBC-u Zagreb i najavio je da će od danas na glavnom trgu boraviti cijelo vrijeme, sve dok ne osigura da se dozna istina. Proteklih je dana ondje bio po sat vremena dnevno, noseći transparente s natpisima i fotografije malene.

Šeherzada Bajrić imala je hidrocefalus pa joj je ugrađena pumpica. Krajem 2015. došlo je do problema s pumpicom i liječnici su kazali da je treba zamijeniti pa su djevojčicu u siječnju 2016. naručili za operaciju.

Enver Beka (Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL)

Roditelji Enver Beka i Emina Bajrić kažu da je malena bila živahna do operacije, a što su potvrdili, kako su rekli, i svjedoci. Nakon operacije Šeherzada se nije probudila. Otac je za DNEVNIK.hr kazao kako je došlo do niza propusta te navodi da je malenoj određena narkoza kao da ima 15-16 godina, što je, kaže, upisano i u dokumentaciji, "a ona je imala pet godina, ne 16! Zato se nije ni probudila!"

Nadalje, roditelji ističu kako je liječnik prije operacije tvrdio da će operirati lijevu stranu glave, da bi na kraju rez bio na desnoj. Šeherzadin otac kaže kako mu je jedan liječnik nakon operacije kazao da je malena u smrtnoj opasnosti i da je treba hitno vratiti u salu, no kirurg je to navodno odbio.

Beka kaže da se stanje djevojčice nije popravilo ni do sljedećeg jutra, ali u bolnici su je ipak s intenzivne prebacili na pedijatriju, iako je još bila pod narkozom. Ističe da su i sestre s pedijatrije tražile da se malenu vrati na intenzivnu, ali do navečer to nije učinjeno. Kad su je konačno vratili, nakon sat vremena je preminula.

Enver Beka (Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL)

U razgovoru nam je Beka kazao i kako im bolnica ne želi dati dokumentaciju o ovom slučaju jer tvrde da nema dokaza kako su on i Bajrić doista roditelji djevojčice. "Potpisali smo za nju u bolnici, na tim dokumentima piše tko su joj otac i mati, uopće ne razumijem i ne mogu objasniti odakle sad ovaj njihov postupak", rekao nam je Beka.

"Na Rebru ima finih doktora i sestara, nemojte me krivo shvatiti, ne optužujem ja sve njih, ali oni koji su pogriješili u operaciji nakon koje je moje dijete umrlo - moraju za to odgovarati. Podnijeli smo već 2016. godine kaznenu prijavu, ali do danas nas nitko po tom pitanju nije kontaktirao. To je jedna hobotnica gdje svi štite jedan drugoga!"

Potresen, ispričao nam je i da su ga u bolničkom hodniku pitali je li spreman darovati organe djeteta. "Pa dajte zamislite to! Neću otići odavde, bilo kiša, bilo snijeg, sve dok se ne dozna istina!"

Upit o cijelom slučaju poslali smo i u KBC Zagreb te ćemo ga objaviti po prispjeću.