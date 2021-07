Nešto prije 16 sati na području Hrvatske zabilježen je potres. Prema prvim podacima EMSC-a, magnituda je iznosila 3,1 po Richteru, no ubrzo je korigirana na 4,3 po Richteru. Hrvatska Seizmološka služba nešto kasnije objavila je podatak o 3,8 po Richteru.

Podatak o potresu prvi je zabilježio Europski mediteranski seizmološki centar, a najjače su ga osjetili stanovnici Sisačko-moslavačke županije. Podrhtavanje se osjetilo na području Zagreba, Bjelovara, Zagorja pa i sjeverne BiH.

M4.3 #earthquake (#potres) strikes 53 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/lbON9H5YDz