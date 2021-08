Podsjetimo, premijer Plenković i ministar Horvat u lipnju su izjavili da je Orljava važna kompanija te da je pronalazak strateškog partnera prioritet. Postavili smo i u četvrtak pitanja, no odgovore u nadležnom ministarstvu nismo dobili.

Naša Marina Bešić Đukarić o svemu je razgovarala s još jednom radnicom - Mirelom Obradović.

Koliko dugo ste radili u Orljavi?

30 godina, od 1991. godine.

Bilo je i puno boljih vremena, da vam je netko rekao da će se ovo dogoditi, što biste mu rekli?

Ne, ne nismo očekivali ovakav kraj. Buran, ajmo reći.

Kakav je uopće kraj, zna li se?

Ne zna se još uvijek, malo informacija dobivamo, sve čitamo u medijima. Tako da ne znamo.

Održan je radnički skup, bio je tu stečajni upravitelj, jeste li išta novoga doznali što vam je zapravo potvrđeno?

Pa ništa novo nismo doznali, znači potvrđeno je da 22. svi idemo na burzu. Da po potrebi posla, da će nas zvati. Eto, to je to. Znači plaća za ovaj prošli mjesec je upitna jer nema tolike zarade. Ne može se isplatiti.

Što je s otpremninom?

Otpremninu, nadamo se, da ćemo dobiti iz državne agencije Cerp koja bi nam trebala isplatit te tri plaće, ali ovo ostalo, upitnik.

U pitanju je oko 170 radnika.

Tako je.

I samo će manji dio zadržat da završi proizvodnju koja je ranije dogovorena?

Tako je, to je 5,10, 15, najviše 20 žena.

Nadate li se da će se pronaći strateški partner, da će Orljava opstati?

Nadamo se i svi to želimo zapravo. Ali, teško zapravo. Jer smatramo da zapravo država ne poduzima za svoju firmu. Što bi trebala.

Prvo je država izrazila da joj je to prioritet i cilj, smatrate li da su zakasnili s tim da se uključe u rješavanje ovog problema?

Jako, jako su zakasnili i to ću odgovorno reći - bar deset godina kasne.

Da, ovo nije od jučer nastalo?

Tako je. Nije od jučer i na sve naše upite i apele preko sindikata radnika prema državi, oglušili su se. Naravno.

Tu se nameće onda pitanje što je s odgovornošću svih koji su doveli u takvo stanje?

Da to nas jako zanima i voljeli bi da nam to netko pojasni, šta je s tim osobama, zašto predsjednik uprave bude 25 godina i bude: sve je bilo dobro, sve do ove godine.

Što će biti s vama, pretpostavljam da imate obitelj i da nemate baš izbor pronaći novi posao preko noći?

Tako je, nažalost najviše nas je žena između 45 i 55 godina, znači za posao - teško se negdje zaposlit. Budućnost nam nije sjajna. Baš u najgorem trenutku se to dogodilo jer smo mi takva firma, znači zapošljavali su se razredi nakon srednje škole i svi smo tu.

