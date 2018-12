O sporosti hrvatskog pravosuđa i dugotrajnim sudskim procesima s predsjednikom najvećeg suda u zemlji, Županijskog suda u Zagrebu, Ivanom Turudićem za Dnevnik Nove TV razgovarao je Andrija Jarak.

Konkretan primjer - suđenje u Aferi bankomat, traje već 10 godina. Kako je to moguće?

Moguće je. To je omogućio Zakon o kaznenom postupku koji je posve neadekvatan, neefikasan i koji omogućava takve stvari. O tom konkretnom predmetu je teško govoriti. Znam da je predmet proveo nekoliko godina na Vrhovnom sudu, još kad se potvrđivala optužnica. Znam jer sam radio i sam. Nije to jedini takav predmet. Takvih predmeta imamo desetke i to svakako nije dobra poruka koju hrvatsko pravosuđe odašilja, ne samo sud, nego pravosuđe u cjelini.

Ima puno takvih suđenja, tu je i suđenje bivšem premijeru Sanaderu. Gube li građani i javnost vjeru u pravosuđe?

Moramo se suočiti s time. Tko kaže da je percepcija pravosuđa dobra - on zabija glavu u pijesak. Percepcija pravosuđa je loša percepcija i stvara se, ne samo s tih pet ili deset predmeta jer kad bi bilo tako - to bi bilo najlakše za riješiti. Na bilo koji način bi se riješili ti predmeti, ali mi, na primjer, na Županijskom sudu u Zagrebu imam više od 500 predmeta starijih od 10 godina. To je 500 ljudskih sudbina, odnosno tisuće. Na temelju takvih malih predmeta se stvara negativna percepcija. Znam da ovi predmeti na koje se referirate, da su oni zvučni i da se o njima priča, ali rekao bih da je stanje puno teže nego što bi se zaključilo na osnovu tih predmeta.

Hoće li se na kraju ipak doćo do nekog konsenzusa? 500 ljudi čeka deset, dvadeset i više godina na rješenje svojih predmeta. Je li to dovoljan signal da se nešto mora mijenjati?

Ja mislim da je zadnji trenutak. Stvar se može promijeniti, samo treba pokazati volju i treba početi djelovati na tome. Treba početi raditi. Prvo se mora sačiniti novi Zakon o kaznenom postupku, on je preduvjet svih daljnjih radnji koje treba poduzeti. Treba se oformiti uska radna skupina, mislim da bi najbolje bilo da u njoj bude profesor kaznenog procesnog prava, suci svih stupnjeva, Vrhovnog, Županijskog i Općinskog suda. Da se zakon radi u jedno primjereno vrijeme i da se, nakon što se napravi taj zakon, da se produlji vrijeme do njegove primjene kako bi javnost bila upoznata s njim.

I za kraj - slučaj Zsolta Hernadija. U ponedjeljak i utorak je u Hrvatskoj bio mađarski premijer. Puno se govori o tome, kakva je trenutačna pozicija i što će se dalje događati u tom predmetu?

U ponedjeljak je Izvanraspravno vijeće produljilo pritvor. Možda je javnost bila malo zbunjena time što je to bilo baš u ponedjeljak. No, predsjednica vijeća je tražila da se to učini. Napravljen je jedan propust na Županijskom sudu, to se trebalo učiniti još prilikom potvrđivanja optužnice. Nije se učinilo, nije se ništa izgubilo s time, ali bi bilo bolje da se onda učinilo.

