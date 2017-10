Sutra se očekuje objava revizorskog izvješća o stanju u Agrokoru koje je prošli tjedan odgođeno. Riječ je o konsolidiranom izvješću o poslovanju koncerna u 2016-toj godini.

Uz izvješće o stanju cijelog koncerna očekuje se i objava pojedinačnih izvješća za 40 tvrtki iz raznih sektora u sastavu Agrokora. Izvješće će pokazati stvarno stanje Agrokorovih dugova, imovine i otkriti puno više o trenutačnoj vrijednosti kompanije.



"Nisam mišljenja da je ovaj dokument biti ili ne biti. Želim vjerovati da je Agrokor prešao onu točku krize kada je bio pred slomom", ocijenio je Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe.



Predsjednik Uprave Podravke Marin Pucar rekao je da ne bi htio komentirati izvješće jer ga nije ni vidio.



"Prepustimo to područje onima koji su za to zaduženi, a mi koji smo dobavljači i koji smo partneri Agrokora radimo na daljnjoj stabilizaciji i jačanju tržišnih pozicija Konzuma i cijelog Agrokora", rekao je Pucar.



Premijer Andrej Plenković komentirao je danas tvrdnje bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića u Globusu kako je Plenković poručio da ne želi uhićenja vezana uz Agrokor prije lokalnih izbora.



"Ja sam bio vrlo jasan na otvorenim sjednicama Vlade. I kao političar i kao pravnik jasno odvajam politiku stranke i izvršnu vlast od djelovanja policije, DORH-a i pravosuđa", rekao je Plenković.



Na pitanje tvrdi li da Orepić laže i hoće li ga možda tužiti odgovorio je: "Ja kažem ono što je moj stav i što sam kontinuirano i javno govorio. Mogao bih tužiti svaki dan koga god hoćete, ali kad sam se odlučio baviti javnim poslom, onda ću to trpjeti na svojim leđima".



A o financijskim izvješćima Agrokora u periodu od 2011. do 2015. godine kada je nestalo tri milijarde kuna ministar financija Zdravko Marić istaknuo je kako se njegova odgovornost u Agrokoru nije doticala financijskih izviješća.

"U ovim aktualnim procesima i aktivnostima vezanim za Agrokor ja ne sudjelujem, tako da ne mogu komentirati niti da će biti objavljeno išta vezano za revidirana izviješća financijska za prošlu godinu, a što se tiče godina prije toga kada sam ja bio zaposlenik Agrokora već sam to nekoliko puta napomenuo. U mom djelokrugu odgovornosti nije bilo izrade financijskih izviješća tako da niti mogu niti mogu išta oko toga komentirati", zaključio je Marić.