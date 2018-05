Kako uspjeti u poduzetništvu tema je koja zanima brojne poduzetnike. A posebno kad vam o tome govori Emil Tedeschi.

Za njegovo predavanje na Business Cafeu tražio se stolac više, dvorana je bila premala za sve one poduzetnike koji su željeli poslušati što im poduzetnički guru želi reći.

Odmah se uhvatio ukoštac s najaktualnijom temom hrvatskog gospodarstva – Agrokorom.

"Ovu dramu kojoj svjedočimo nije zakuhala ni Vlada, ni mailovi, ni savjetnici, nego neodgovorna i neprofesionalna uprava", poručio je Tedeschi. Prestali smo, kaže, govoriti o tome tko je stvorio rupu od dvije milijarde eura.

"Jučer sam čuo jednog saborskog zastupnika iz oporbe koji je rekao – pola milijarde nečega, kuna, eura. Iako nisam siguran da zna izbrojit do 20. Gospodin očito ima potrebu govoriti bez razumijevanja sadržaja, i to je najveći problem našeg društva", rekao je Tedeschi.

Ako je netko platio savjetnike, platio ih je Agrokor, a ne porezni obveznici, kaže. A vlasnici Agrokora trenutno su vjerovnici, dakle jedino se oni mogu buniti. Podsjetimo, jedan je od dobavljača i Tedeschijeva Atlantic grupa koja od Agrokora potražuje 290 milijuna kuna.

Sanjao je o tome da bude direktor

Put do najuspješnijeg poduzetnika nije bio lagan, no on je uvijek znao što želi u životu. Dok su druga djeca željela biti policajci ili vatrogasci, on je sanjao o tome da bude direktor.

Za dobrog je poduzetnika, kaže, važno da je znatiželjan, da ima znanje i praktične vještine. No ne smijemo zaboraviti i onaj ključni element – sreću! Kao svoje tri vrline navodi vjeru u ljude, tvrdoglavost i znatiželju. No ima on i svojih mana, kaže. Kao najveću izdvaja nestrpljivost, želi sve, i to odmah.

"U Hrvatskoj vam sve mogu oprostiti osim uspjeha!" poručio je. Više se ne obazire na negativne komentare, s godinama ih je naučio ignorirati.

Druga strana

Svi ga znaju kao uspješnog poduzetnika, no rijetki ga sretnici znaju i kao DJ-a. Strastveni je ljubitelj glazbe koji se najbolje osjeća u klubu Jabuka, u kojemu nastupa nekoliko puta godišnje. Tamo se osjeća kao kod kuće.

Dva sata u društvu Emila Tedeschija proletjela su za tren, a više od 200 poduzetnika kući je otišlo prepuno dojmova i ideja koje će im zasigurno pomoći u njihovu budućem poslovanju.