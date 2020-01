Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe, na Međunarodnom zelenom tjednu u Berlinu kazao je da mu je tužno čuti ono što iznosi Ivica Torodić.

Na Međunarodnom zelenom tjednu Berlin 2020., jednom od najznačajnijih svjetskih sajmova u prehrambenoj industriji, koji godišnje posjeti više od 400.000 gostiju i kojem je Hrvatska ove godine zemlja partner, među vodećim svjetskim tvrtkama predstavila se i Atlantic Grupa s paletom poznatih brendova: Argetom, Barcaffeom, Donatom, Cedevitom i Cocktom.

Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe, kazao je da su proizvodi Atlantic Grupe u Njemačkoj gdje su prepoznati kao kvalitetni te da se njihova distribucija širi. "Nezamislivo nam je ne biti prisutan u Njemačkoj koja je veliko i najmnogoljudnije tržište", kazao je Tedeschi i dodao da su proizvodi Atlantica svojom kvalitetom konkurentni na tom tržištu.

Navodi je da je razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem i resornom ministricom poljoprivrede Marijom Vučković. "Tu postoji puno razumijevanja. Ja moram još jedanput reći da ono što je Vlada napravila u trenutku kada je najveći gospodarski sustav u Hrvatskoj i regiji - Agrokor, kleknuo i došao pred stečaj, donošenjem zakona, mjera i način na koji su sanirane obaveze odnosno potraživanja, prije svega malih dobavljača, malih OPG-ova koji su se 100 posto naplatili, a mi najveći smo se naplatili negdje u rasponu od 50 do 60 posto do sada, a ima šanse u sljedeće tri godine i više - to je prvenstveno zasluga Vlade i premijera Plenkovića", kazao je.

"Jako mi je tužno ono što iznosi Ivica Todorić, gdje bez trunke samokritike optužuje sve druge - od Vlade, ruskih banaka, američkih fondova, a dobavljači na čelu s hrvatskim proizvođačima i trgovcima, hrvatskim financijskim organizacijama - ukupno su otpisali više od 3 milijarde eura. Onda stvarno moraš biti čovjek bez morala, bez obraza, bez trunke samokritike da za to optužiš sve druge, na čelu s hrvatskim premijerom", navodi.

Tedeschi dodaje da, da nije bilo hrvatske Vlade, danas ne bi bilo izlagača na Međunarodnom zelenom tjednu. "Svi znaju da sam ja otvoreni kritičar svih Vlada, ali ako Vlada nešto radi dobro - to treba razgovijetno reći i poslati građanima poruku - 'nemojte da vas zamajavaju i da vas uvjeravaju licemjeri, lažovi, manipulanti, ljudi koji su s tuđim novcem, kojeg su upropastili, napravili Frankenštajna. U tom smislu - sve što je napravljeno, napravljeno je u interesu gospodarstva i svih nas u Hrvatskom društvu", dodaje Tedeschi i navodi da je možda u cijelom procesu bilo manjih propusta i moglo se i bolje, no generalna ideja i rezultat su i više nego zadovoljavajući. Kaže da je cijeli postupak najviše doticao poljoprivrednu i prehrambenu industriju, male, srednje i velike proizvođače iz Hrvatske, a i šire. "Treba reći - svaka čast Vladi", zaključio je.

Navodi da Atlantic grupa ima više od 5500 zaposlenih u 11 zemalja, ukupan prihod u prošloj godini je bio viši od 5,3 milijarde kuna. "Imamo 16 tvornica, naši dominantni brendovi su Argeta, Cedevita, Barcaffe, Donat, Cocta, Štark i Smoki. Vlasnici smo najvećeg lanca ljekarni Farmacija u Hrvatskoj", kazao je i dodao da je ta kompanija prva ušla u tzv. prime market Zagrebačke burze", istaknuo je i dodao da je ponosan na kompaniju koja ima jasnu strategiju. Zahvalio se svim zaposlenicima za kvalitetnu 2019. godinu.