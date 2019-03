Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara razgovarala je s prokuristicom Kraša Maricom Vidaković o najnovijim saznanjima vezanima za istragu nad dobavljačima.

Je li točno da ste pod istragom tužiteljstva?

Ako mislite na dobavljače, ja vam to ne mogu ni negirati ni potvrditi.

Je li netko od dobavljača, imate li saznanja, dao neki iskaz?

Kao i vi, čula sam da se veći dio dobavljača nalazi pod istragom, odnosno pod istražnim radnjama.

Je li netko od Kraša, netko od vaših, bio u Gajevoj?

Ne mogu na to odgovoriti. Ja osobno nisam, ali ne mogu na to odgovoriti.

Informacija je da je zapravo riječ o tome da su dobavljači davali mjenice bez pokrića? Je li to točno?

Krenut ću od daleke 2012. godine jer je poznato da Hrvati vrlo često imaju kolektivnu amneziju, da ne kažem nacionalnu amneziju. Te godine prvi put se pojavljuje ovaj oblik financiranja jednog velikog poslovnog subjekta, a kada govorim o velikom poslovnom subjektu, mislim na Agrokor d.d. U to vrijeme bio je prilično izložen kod poslovnih banaka i te banke imale su limite koliko smiju biti izložene kod određenih klijenata. Na njihovu matičnom boardu, kod njihovih majki, načelno je donesena odluka da se njihova izloženost mora smanjiti kod tog poslovnog subjekta. Nakon toga, naravno, proizišao je neki novi proizvod od istih banaka - osnovali su svoje kćerke, faktoring kuće, i svu tu izloženost zapravo su na neki način plasirali kroz faktoringe, a krajnja izloženost išla je na bilance dobavljača. Kako je to u praksi funkcioniralo, ne mogu komentirati jer je svako društvo vjerojatno imalo neki svoj poslovni oblik, ali mogu reći da je izloženost banaka bila prebačena na dobavljače. Dobavljači su, to je bilo vrijeme kada se još uvijek izlazilo ili bilo u recesiji, ali neposredno pred ulazak u EU, bili izloženi velikom dumpingu uvoza i imali su nekoliko statreških problema - kako zadržati police, održati konkurentnost, likvidnost i svoju proizvodnost. Uz taj problem, s druge strane, bili su suočeni s nelikvidnošću najvećeg prodajnog lanca Konzuma, koji je uredno servisirao svoje potrebe.

Donijeli su svoje poslovne odluke, zapravo te mjenice nisu izdavali dobavljači, već netko iz društva, prvenstveno Konzum iz društva Agrokor. Uzmu i indociraju kod faktornig kuće, naplate se, ali su faktoring kuće obično tražile od dobavljača, zadužnice ili neki drugi instrument. I to je postao model kojim se izloženost Agrokora rješavala preko dobavljača, preko faktoringa, ali naravno uz softversku podršku velikih poslovnih banaka.

Iako je Hanfa upozoravala na problem izloženosti jednog velikog poslovnog subjekta te je 2014. više puta odgađana primjena Zakona o faktoringu, ništa se nije dogodilo. Panika je nastala kad je odlučeno da se ide u primjenu tog zakona, to je 1. 1. 2017.

Ako su točni navodi, koji se u kuloarima spominju, da su dobavljači financirali sustav Agrokor, kako vi kažete, davali mjenice bez pokrića - apsolutno odbijam bilo kakve takve kvalifikacije jer smo poslovali u skladu sa Zakonom o mjenicama, jer smo poslovali u skladu sa svim drugim zakonima koji se tiču našeg poslovanja. Širu hrvatsku javnost moram zapitati, kao i druge instuitucije -ako se dobavljačima stavlja na teret da su prikriveno financirali Agrokor, što je onda s državom koja nije uredno naplaćivala PDV - zove li se to prikriveno finaciranje? Što je s institucijama koje nisu naplaćivale koncesiju, nisu naplaćivale zakup zemljišta, za neke nije naplaćena ni kuna, sjetite se samo otoka Smokvice. Je li to prikriveno financiranje?

U ova vremena gospodarskih trendova o kojima sam govorila, dobavljači su vodili računa o tome da sustav Agrokor ima dovoljno priljeva novca da bi mogli servisirati potrebu dobavljača da mogu financirati svoje usluge. To je točno, ali sve u skladu sa zakonom i sve u skladu s transparentnim poslovanjem.

Ova trenutačna situacija prilično je iziritirala dobavljače i oni su ti koji će apsolutno znati braniti svoje interese i da će apsolutno pitati gdje su ostali akteri u priči, koji su imali koristi od ovoga, koji su kroz svoje poslovne rezultate iskazivali vrlo visoke dobiti, primali vrlo visoke bonuse. To su javno dostupni podaci.

Ako se vas pita, sve je to nadgledala Hanfa i HNB, treba li se onda nešto pitati i njih?

Oni će u ovom procesu sigurno na neki način biti umiješani jer će dobavljači tražiti njihova očitovanja. Naravno da će se dobavljači pripremiti za proces, ako ga bude, i da će tražiti da se očituju nadležne instucije za nadzor, odnosno regulatorna tijela.

