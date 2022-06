U kakvom je stanju željeznica danas, provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš, koji je krenuo vlakom do Karlovca. Da je išao automobilom - za isto vrijeme stigao bi nadomak Rijeke.

Svi putevi vode u Rim, govorili su stari Rimljani, ponosni na svojih sto tisuća kilometara cesta, a kad je željeznica u Hrvatskoj u pitanju u 21. stoljeću, možemo reći svi putevi vode u Zagreb na tri tisuće kilometara pruga.

No u kakvim su stanju te tračnice? Za putovanje novim brzim električnim klimatiziranim vlakom, primjerice iz Zaprešića ili Dugog Sela do Zagreba - dosta dobre. Stiže se i brže nego automobilom, no ekipa Dnevnika Nove TV krenula je starijim motornim vlakom put Ogulina.

Tek što su se smjestili – stigla je obavijest o kašnjenju od pet minuta. Vlak je krenuo nakon 12 minuta. Ekipa Nove TV bila je skoro jedina u vagonu.

No u drugima je bilo nešto putnika. Je li vruće? Ovisi u kojem ste vagonu. Negdje klima radi jače, negdje slabije, negdje kao da je nema. I WC je vidio bolje dane.

Možda vlakovi i pruge nisu najmoderniji, ali aplikacija na internetskoj stranici naizgled jest. Točno prati gdje se nalazi vlak, no čini se da ne zna da kasni deset minuta.

Luka Domagović kaže kako često putuje vlakom. "Svaki dan putujem i svaki dan kasnim i ujutro i popodne", potvrđuje te u šali dodaje kako ništa ne bi trebalo mijenjati, neka kasni i dalje…

I Josip iz Jastrebarskog kaže da svakodnevno kasni.

Vlak od Zagreba do Ogulina stotinjak kilometara vozi dva sata i osam minuta, u praksi je to nešto dulje, no ruta kojom je krenula ekipa Dnevnika Nove TV jedna je od bržih.

Iz metropole do Splita treba šest sati, do Osijeka tek sat manje, do Rijeke čak četiri i pol. Rekorder je linija Zagreb – Pula: najbrža vozi oko devet sati, a najdulja s tri presjedanja je čak 23 sata.

Ekipa Nove TV sišla je u Karlovcu. Kasnili su pola sata. U slučaju hrvatskih željeznica, vrijedila bi ona: Festina lente - požuri polako.



