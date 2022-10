Nakon što su njegov sin i snaha napustili svoje četvero djece, Edin Džafić iz Breze u BiH sada vodi brigu o svojim unucima.

Briga o četvero djece nije jednostavna, pogotovo kada imaju samo šest, četiri, tri i godinu i pol. Edin Džafić iz Breze u Bosni i Hercegovini brine upravo o tako mladoj djeci jer su ih njegov sin i snaha napustili nakon što su se prije godinu dana razveli i krenuli novim životnim putevima.

To je, naravno, bio šok za cijelu obitelji, ali on je odmah preuzeo brigu o unučadi. Briga za četvero djece nije laka nikome, a on je i bez njih bio slabog zdravlja i malih primanja. Edin o njima brine 24 sata dnevno, a njegova supruga pokušava dodatno zaraditi radeći lokalnoj trgovini.

Teško je, istaknuo je, objasniti kako izgleda njegov život. Ova situacija nije bila očekivana, a iziskuje mnogo odgovornosti i novca. Međutim, djeci su, ističe, najpotrebniji roditelji.

"Ljubav im je potrebna. Mi se trudimo, ali znamo da majku i oca ne može nitko zamijeniti. Sina i snahu sam pitao za sve, ali njih ništa ne zanima. Sve je ovo sada moj život. Mene zovu babo, dedo, a nekad i mama. Željni su majke, topline... Mi mu pružamo što imamo, ali jedna je majka i jedan je otac. Borim se koliko god mogu. Teško je raditi, a njih čuvati", rekao je za Edin.