Pola protupožarne flote leti, pola zrakoplova koji bi itekako dobro došli vatrogascima - i dalje su na servisu, a u državnoj tvrtki koja ih servisira novi problemi - otkaz u ZTC-u dala su dvojica radnika koji su s bolovanja odlazili raditi u inozemstvo.

Jedan od njih za Dnevnik Nove TV kaže da ne želi biti dio te kaljuže i otvoreno proziva svoje nadređene. Bude li po planu - jedan zrakoplov će poletjeti.

Na drugi ne računaju, ali zato lete njegovi dijelovi. Velikogorički radnici skinuli su ih kako bi zakrpali preostale protupožarne zrakoplove.

U Zemuniku pak - zabranjen ulazak. Vjeruju da će treći kanader koji se sudario s galebovima popraviti do kraja ovog tjedna.

Rokovi stišću, a o šteti i udarcu baš nitko ne želi govoriti pred kamerama. Na pomoć dvojice mehaničara iz ZTC-a koji su s bolovanja zarađivali u inozemstvu - ne mogu računati. Dali su otkaze.

"Ja sam jedan od tih mehaničara koji je dao otkaz jer ne želim više biti dio te kaljuže. Ne samo zbog ovih napisa, nego i zbog mnogih drugih stvari", navodi u prilogu reporterke Ivane Pezo Moskaljov.

Optužio vodstvo tvrtke

"Apsolutno nesposobno i nekompetentno tehničko vodstvo ZTC-a je dovelo do ovog stanja sad s protupožarnim avionima. Ja, odnosno, mi imamo gdje raditi, hrpe odličnih referenci, traže nas i cijene. Najkompetentniji su tamo, a zapravo njima najveća prijetnja jer znaš svoj posao. Jadno", dodao je.

Neslužbeno se može čuti da su vratili i opremu u državnoj tvrtki u kojoj su bili plaćeni oko 4500, odnosno, nešto više od 6000 kuna.

Jedan od njih koji se javio Dnevniku Nove TV ne problematizira činjenicu da nije smio raditi iste te poslove za koje je u ZTC-u bio vezan ugovorom. Tvrdi - nitko s njima nije razgovarao prije nego su se ovako razišli.



Danas su bez komentara, a još prošli tjedan njihovi nadređeni u Dnevniku Nove TV negirali su vlastitu krivnju za kaos oko remonta i stanje u tvrtki koju vode.

"Kada sve što se događa ne bi bilo iskomunicirano na vrijeme, onda bih vidio, ali s obzirom da su svi za održavanje zrakoplova o kojima pričamo znali - ne vidim", odgovorio je na pitanje o svojoj odgovornosti direktor servisa ZTC-a Roman Babić 4. kolovoza ove godine.

Uprava bez komentara

Vidi li ju CERP - koji ih zastupa u ime države - nije poznato. Dnevniku Nove TV potvrđeno je - dobili su sva izvješća, ali do konačne odluke - i njihova Uprava je bez komentara. Pa i o mogućim smjenama utvrde li propuste.

Za to vrijeme i požari, ali i servisi zračnih snaga gutaju - novac.



Od planiranih 108 milijuna kuna do sada je potrošena polovica iznosa i to samo na održavanje protupožarnih letjelica, pogonsko gorivo, ali i naknade i troškove za pripadnike Oružanih snaga.



A odmora za sve njih još nema. Paklena i jedna od najtežih sezona nije ni približno gotova. Za pet dana ističe i novi rok do kada posao za koji su plaćeni moraju obaviti, a avione - isporučiti.

