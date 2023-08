Dvojica od trojice maloljetnika koji su brutalno pretukli mladića u Dubravi izlaze iz Remetinca

Dvojica od trojice maloljetnika koji su ozlijedili 18-godišnjeg mladića u zagrebačkom kvartu Dubrava, izlaze iz istražnog zatvora u Remetincu.

Podsjetimo, majka pretučenog dječaka, objavila je što se dogodilo njezinom sinu na Facebooku i pri tom je poslala apel, a za Dnevnik Nove TV krajem srpnja je ispričala:

"Kad je izašao iz autobusa, shvatio je da idu za njim. Nisu mu apsolutno ništa uzeli. Jednostavno je rekao da ne vidi razloga zašto se to dogodilo njemu. Danas je to bilo moje dijete a jednog dana se to može i njihovoj djeci dogoditi."

Sud je uvažio žalbe odvjetnika dvojice maloljetnika i pustio ih na slobodu, dok treći ostaje u istražnom zatvoru.

Općinsko državno odvjetništvo je početkom kolovoza, predložilo sucu za mladež i sucu istrage određivanje istražnog zatvora maloljetnicima zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Navedeni prijedlog je prihvaćen te je trojici osumnjičenih maloljetnika određen istražni zatvor, izvijestili su tada iz državnog odvjetništva.

Njihovi odvjetnici uložili su žalbe te oni danas izlaze na slobodu.

Odvjetnik Mario Mikulić rekao je da maloljetniku nije niti trebao biti određen istražni zatvor i da je to drastična mjera.

"Praksa Ustavnog suda je da se ne može odrediti istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, ako osoba već ranije nije bila kažnjavana, što ovdje nije slučaj. Radi se o članku 66 Zakona o sudovima za mladež. Koja je svrha istražnog zatvora? To je stroži zakon od onoga koji on može dobiti", rekao je Mikulić.