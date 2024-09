U prometnoj nesreći u nedjelju oko 11 sati poginuo je 85-togodišnji vozač, a dvije osobe su zatražile liječničku pomoć. Nesreća se dogodila na autocesti A7 između čvora Sveti Kuzam i Draga.

Iz KBC-a Rijeka kažu da su zaprimljeni pacijenti stabilno i izvan životne opasnosti. Nesreća se dogodila samo nekoliko minuta nakon što se na istoj dionici zapalilo osobno vozilo koje su gasili vatrogasci.

Automobil je u potpunosti izgorio, no putnici su na vrijeme vozilo napustili te su prošli bez ozljeda. Sve okolnosti stradavanja vozača pokazat će očevid.

"Situacija je bila dosta kaotična jer je taj sudar bio iza naših kamiona nekih 200 metara. Brzo smo to uspjeli riješiti. Izvukli smo ozlijeđene osobe van i predali ih hitnoj pomoći i to je to. Situacija je bila malo kaotična jer smo išli na jednu intervenciju, a završili na druge dvije", rekao je Joško Pervan iz JVP Rijeka te komentirao proceduru gašenja zapaljenog automobila.

"Uspjeli smo to riješiti dosta brzo. Temperatura je bila dosta velika jer su to plastika, gorivo, maziva, sve što brzo razvija temperaturu, ali to nama nije problem", rekao je Pervan.

