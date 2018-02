Djece u Hrvatskoj sve je manje. Ipak, u Dubrovniku više rođenih nego umrlih. Osijek s druge strane, gubi i stanovnike pa je i broj novorođene djece sve manji.

Samo jutros, u dubrovačkoj bolnici, zatekli smo 12-ero novorođenčadi. Dok se iz nekih gradova mladi masovno iseljavaju, u Dubrovnik dolaze za poslom i zasnivaju obitelji.

Dunja je po drugi put majka, prije tjedan dana stigli su blizanci. I to nisu jedini blizanci trenutačno na odjelu, tu su još dva para.

U 2017. godini na području Dubrovnika bilo je 400 više rođenih nego umrlih, natalitet je u padu, ali mnogo manji nego na razini Hrvatske. "2017. godine rođeno je 926 djece, otprilike 4 posto manje nego 2016. goddine, inače prije ratnog doba broj porođaja je bio između 1200 - 1250 u Dubrovniku", ističe Ilija Krmek, ginekolog OB Dubrovnik.

Sunce i more svakako imaju veze s tim jer, zbog turizma, u Dubrovnik se iz godine u godinu doseljava sve više mladih. Ipak, u povijesnoj jezgri sve je manje mladih obitelji, turizam je odradio svoje. Najveći problem je stambeno pitanje. Većina stanova ide u turistički najam, no ovaj problem grad će pokušati riješiti gradnjom stanova za mlade obitelji.

U Osijeku tek četvero novorođenih

A na današnji dan, prije 71-nu godinu, rođen je i Nogometni klub Osijek. 1947. godine rođena je i tvornica cipela "Obuća", dok je osječka "Svilana" tada slavila svoj prvi rođendan.

Danas nema ni Obuće, ni Svilane, ni radnih mjesta. Osijek gubi i stanovnike, pa je i broj novorođene djece sve manji. U osječkom rodilištu sjećaju se i boljih dana, kad je znalo biti i do 20 novorođenih u jednom danu, no to su, kažu, bile 80-te godine 20. stoljeća. Danas je taj prosjek tek na petero novorođene djece dnevno.

Maleni Ivano rođen je na dan kad i osječki prvoligaš. Isti rođendan slavit će i Ana. Da će djece ipak biti više, nadali su se u NK Osijeku koji časti povodom 71. rođendana. "Na današnji dan sve bebe koje se rode u osječkom rodilištu će dobiti iznos na štednu knjižicu od 1947 kuna, što označava godinu našeg osnutka", poručili su iz NK Osijeka.

Budućim generacijama klub želi poručiti da budućnost u bijelo-plavom gradu postoji. "Klub je, otkako su došli novi vlasnici, stvarno sad na vrhunskom nivou, ide samo prema naprijed", smatra Mile Škorić, zamjenik kapetana NK Osijeka.

"Ja sam došao iz Nove Gradiške prije 10 godina. Osijek mi je postao dom i mislim da ima sve što treba imati", ističe Marko Malenica, vratar NK Osijeka.

Tako je mislio i bračni par Dragaš koji se nakon 12 godina života u Rijeci, doselio u Čepin kraj Osijeka. Otvorili su dvije stomatološke ordinacije, šire posao, imaju šestero zaposlenih od čega dvije trudnice i - kako kažu, sve ono što u Rijeci nisu imali.

"Primarno neki poslovni izazov i potraga za nekim malo mirnijim životom", kaže Zoran Dragaš.

No, mirnog života nema ako računi pojedu skromne prihode, pa tanjuri ostanu prazni. Studenti Odjela za kulturologiju izložbom upozoravaju na rastući broj siromašnih.

