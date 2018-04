Dva mjeseca od iznenadnog podnošenja ostavke na mjesto državnog tajnika u Ministarstvu demografije, Marin Strmota se pojavio u javnosti na tribini o radu nedjeljom na katoličkom sveučilištu.

Novinaru Dnevnika Nove TV rekao kako i dalje ostaje pri svome stavu da demografski problem neće riješiti izrada još jedne u nizu strategija. Bez obzira što se njegov nasljednik još nije našao, on kaže da nitko nije nezamjenjiv. Odgovorio je i na pitanje je li još uvijek član HDZ-a.

"Koliko ja znam jesam, mene nitko nije izbacio iz stranke. Vidim da se neke stvari pokušavaju raditi, strategija, ok ako mi mislimo da je ispravan smjer u državi u kojoj svake godine odlazi 30-40 tisuća ljudi, izumire 20 tisuća godišnje, mislimo da treba još 12-14 mjeseci provesti radeći neki dokument - ok, to je pravo izvršne vlasti", kaže Strmota.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr