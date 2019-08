Dubrovnik je davno dosegnuo maksimalan broj gostiju u špici sezone, a i ove godine ima blagi rast. Sve to postojeća infrastruktura ne može izdržati. I policija i hitna služba upozoravaju da je stanje neodrživo.

Svakodnevnica Dubrovnika i okolice prometne su blokade. Jučer se hitna pomoć nije mogla probiti do povijesne jezgre, za dvije intervencije uskočio je Crveni križ, upozoravaju službe na terenu.

"Brzina i dostupnost su najbitniji, svaka minuta može biti važna, a ako se dogodi situacija da vi kasnite 5 - 10 minuta, to može biti kobno", kazao je Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.



Sve veći broj gostiju, vozila i izletnika opasnost je i na cesti. Upozorenja stižu i iz policije. "Postojeća infrastruktura ne može podnijeti ovakav broj vozila. bez novih ulaganja, nove infrastrukture i tehnologije nema napretka. Ja broj gostiju mogu samo komentirati, ali ako imamo određeni broj gostiju onda se za njih moramo pripremiti, je li tako…", rekao je Ante Vuletić, načelnik postaje Prometne policije Dubrovnik.

Jučerašnja blokada Dubrovnika izolirani je slučaj, poručuju iz Grada, jer je jedan kruzer uplovio izvan dogovorenog termina. Uvjeravaju da se dolascima gostiju i gradom uspješno upravlja i najavljuju nove mjere.

"Mi radimo na projektima koji će imati i veći snažniji utjecaj na promet, kako u mirovanju, tako i ovaj u kretanju - prije svega tu je inicijativa gradova Dubrovnika i Splita oko zakona o liberalizaciji prometa i taksija, potom su to naši planovi o izgradnji garaža i parking mjesta kako bi turisti mogli koristiti javni prijevoz", rekla je Jelka Tepšić, zamjenica gradonačelnika.

No gradska oporba kritizira - daleko je Dubrovnik od upravljanja destinacijom, sve su ovo privremene mjere. "Nema strateškog upravljanja čitavom komunalnom infrastrukturom, a kada bi se to napravilo onda bi se imale pretpostavke da potpisujete i ugovore s kruzerima ili rješavalo pitanje taksista. Izvorno morate riješiti infrastrukturu, a onda dogovarati posao", rekao je Nikša Selmani, gradski vijećnik s liste Srđ je Grad.



Jer sada se radi na način - neka turisti dođu, a Grad će upravljati gužvama. Građani unutar zidina godinama slušaju da će stvari biti bolje. A sve ih više napušta povijesnu jezgru. Građani su mišljenja kako je već dugo svega previše, od prodaje kuća strancima pa do kruzera, te kažu kako ne vjeruju da postoji neki smisleni plan.



Kada se državu pita dovoljno je reći da je Dubrovnik zlatna koka proračuna, a već godinama puca po šavovima; krajnji jug nema ni kilometar brze ceste, a kamoli autocestu. Ali zato je na svim promidžbenim materijalima Hrvatske kao destinacije vrhunskog turizma.

Reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić o ovoj će temi razgovarati u večerašnjem Dnevniku s Marinom Krstulovićem, predsjednikom Gradskog kotara Grad, te detalje o velikom problemu koji muči Dubrovčane možete doznati večeras od 19:15.