Državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj sudjeluje u procesu traženja i mogućeg zamrzavanja imovine osoba i tvrtki pod sankcijama usmjerenih prema Rusiji u Hrvatskoj, a detalje je otkrio u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Nakon što je detalje zamrzavanja imovine ruskih oligarha u Hrvatskoj u kojoj ih ima najmanje 80, Dnevnik Nove TV saznao neslužbeno još u petak, večer kasnije državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, koji vodi cijeli proces traženja i mogućeg zamrzavanja imovine osoba i tvrtki pod sankcijama, službeno je otkrio detalje u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.



''Vodimo se popisom koji se svakodnevno ažurira, a može ga se vidjeti na stranicama Europske unije (EU) i našega Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP). On ima 650 stranica, nije sada stvoren, ali zadnji program je Ukrajina i tu iščitavamo sve osobe koje su pod mjerama sankcija i povezana društva. Naš je zadatak da detektiramo sva nova imena, provedemo kroz sustav nadležnih tijela i postupimo sukladno Uredbi o mjerama ograničavanja', objasnio je Čuraj.

O konkretnim imenima nekih poznatih oligarha nije mogao govoriti, ali je potvrdio da ih ima i istaknuo: ''Ima osobnog vlasništva i povezanih ne samo osobno vlasništvo, nego vlasništvo povezane tvrtke, koja je stopostotni vlasnik jedne naše tvrtke u Hrvatskoj i tu će se postupiti sukladno mjerama zamrzavanja. Nema nikakve konfiskacije imovine, oduzimanja vlasništva''.

O imenima, opetovao je, nije oportunitetno govoriti zbog njihova daljnjega poslovanja: ''Oni će moći pod određenim odobrenjima nastaviti poslovanje, ali ono će biti pod jednom posebnom dozom mjera gdje će se pratiti svi novčani tijekovi, neće moći ništa raditi bez prethodnog odobrenja i suglasnosti, stvorit će se bazni troškovi za redovitost poslovanja jer cilj svega je da se ne može financirati ovaj rat posredno preko tih osoba operacijama na tržištu u EU ili da se stvori pritisak na same osobe države Ruske federacije upravo kod kuće za sprečavanje rata tako da nije cilj nikome uništiti tvrtku, tu moramo biti apsolutno oprezni i jasni - zato je i teško govoriti o imenima jer tu su naši građani koji rade''.



Iako na opetovani upit nije želio otkriti ime, Čuraj je kazao da nije riječ o nekoj većoj tvrtki, zasad.

Što se tiče Fortenove, podsjetio je da su Sberbank Rusija i VTB Rusija imale i više od 50 posto vlasništva, a sada prema izjavama same Uprave – a dobit će i podatke o strukturi vlasništva – one su ispod 50 posto: ''Uvjeti nisu samo 50 posto i više vlasništva, nego su uvjeti i i međuvlasnički ugovori gdje ako ti imaš pravo imenovati Upravu, držati određene kontrolne procese, Nadzrni odbor, imenovati administraciju ili bilo što, upravljati … zapravo spadaš pod ove mjere ograničenja , to je ono što je dosta bitno, a prema svim informacijama koje ovdje imamo Fortenova time neće biti obuhvaćena. Dapače, mislim da će ona biti nakon ovih mjera i sankcija biti i više u kontroli hrvatskih vlasti''.



A kada je riječ o pokretnoj imovini, primjerice jahtama, koje plove pod zastavom Djevičanskih otoka, a prilično je izvjesno da su u ruskom vlasništvu, napuštaju hrvatske marine i odlaze u Crnu Goru, Čuraj je objasnio: ''Uredba je tu dosta jasna, kada govorimo o vlasništvu - netko može dati svoju imovinu nekome drugome na upravljanje, to isto spada pod sankcije odnosno mjere ograničavanja tako da zastava nije bitna, bitno je tko njome stvarno upravlja. Ako se vidi da je osoba na ovom popisu, kreće se preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te lučkih uprava i treba se blokirati tu imovinu, odnosno zamrznuti i omogućiti one troškove koji se odnose na hladni pogon i održavanje''.

