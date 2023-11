I nije neka sreća! Državne firme pitali smo kolike će božićnice dobiti zaposleni, evo koje su cifre

Bliže nam se blagdani, a građani kao ozebao sunce čekaju božićnice. Lakše će nam pasti kupnja za blagdane ako će nam na račune sjesti božićnica, ma koliko skromna bila. Državne firme nisu se isprsile. Iznosi su od 150 do 500 eura.

S 500 eura već nešto i možete, no s obzirom na visoke cijene ako vam je božićnica 150 eura, to će vam biti jedan do dva obiteljska ručka za božićne blagdane.

No, netko će pomisliti bolje išta nego ništa.

Najveće državne firme pitali smo hoće li svojim djelatnicima isplatiti božićnicu i u kojem iznosu. Evo što su nam odgovorili.

HEP-ova božićnica je najizdašnija, iznosi gotovo 500 eura.

"Sukladno Kolektivnom ugovoru i Sporazumu sa sindikatima, povodom Božića radnicima društava HEP grupe isplatit će se iznos od 497,71 eura po radniku", odgovorio nam je HEP.

Janaf isplaćuje iznos od 331 eura.

"Božićnice, kao i ostala materijalna prava zaposlenika, regulirana su važećim Kolektivnim ugovorom JANAF-a d.d. te se postupa sukladno odredbama istog. Temeljem Kolektivnog ugovora svaki zaposlenik prima uoči Božića božićnicu u iznosu od 331,81 EUR. Božićnica je prošle godine također iznosila 331,81 EUR", naveo je JANAF.

Hrvatska lutrija daje 400 eura.

"Hrvatska Lutrija d.o.o. je potpisnica Kolektivnog Ugovora sukladno kojem je između ostalog regulirana i isplata Božićnice.

Božićnica se isplaćuje najkasnije do 20. prosinca tekuće godine a odluku kojim se određuje visina prigodne nagrade, pa tako i Božićnice, donosi Uprava Društva. Pravo na isplatu ostvaruju svi radnici koji su zaposleni u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. na dan isplate. Uprava je donijela odluku da će ove godine na ime Božićnice isplatiti iznos od 400,00 EUR-a", priopćila je Hrvatska lutrija.

HŽ Infrastruktura svojim će radnicima dati 220 eura.

"Kolektivnom ugovoru radnicima HŽ Infrastrukture d.o.o. će biti isplaćena božićnica za 2023. u iznosu od 220 eura. Za božićnice oko 5100 radnika će se izdvojiti ukupno milijun i 120 tisuća eura", odgovorili su na naš upit.

INA daje iznos od 331 eura, ali i dar za djecu.

"Svojim radnicima INA i ove godine isplaćuje naknade i potpore utvrđene važećim Kolektivnim ugovorom: prigodnu nagradu za Božić, tzv. božićnicu, u iznosu od 331,81 EUR neto te dar za djecu u visini od 132,72 EUR neto po djetetu.

Isplatom božićnice obuhvaćeni su svi radnici u društvima INA Grupe, odnosno više od 8500 radnika", priopćili su.

Božićnice Foto: Getty Images

Hrvatska pošta ima božićnicu u iznosu od 199 eura.

"Kolektivnim ugovorom predviđena je isplata jednokratne prigodne nagrade u iznosu od 199,08 eura (1.500 kuna) koja će biti isplaćena u utorak, 19. prosinca", rekli su nam u Hrvatskoj pošti.

Hrvatske ceste dat će svojim zaposlenicima 150 eura.

"Zaposlenicima (472 radnika) Hrvatskih cesta bit će isplaćena božićnica u iznosu od 150 eura. Božićnica se ne isplaćuje predsjedniku i članovima Uprave Hrvatskih cesta", priopćili su.

Croatia Airlines još nije definirao iznos božićnice. Još neke državne firme nisu definirale iznose te ćemo njihov odgovor objaviti po dospijeću odnosno nakon što definiraju cifre.