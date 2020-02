Nakon što je državna revizija pročešljala financijske izvještaje Varaždinske županije, nije zadovoljna podacima koje je dobila kada je riječ o trošenju novca na ugostiteljske usluge i službena putovanja.

Državna revizija pročešljanja je financijske izvještaje Varaždinske županije. Nezadovoljni su podacima o trošenju novca na službena putovanja i ugostiteljske usluge. Na to je Županija ukupno potrošila više od pola milijuna kuna.

Objašnjenja su tražili od župana Radimira Čačića koji tvrdi da nije ni dužan podnositi tako detaljno izvješće nikomu osim Županijskoj skupštini. ''Oni to ne smiju tražiti! To je opasno! Tražiti od župana da on upisuje u putni nalog ime i prezime osobe s kojom se sastaje u Vladi ili pojedinim ministarstvima i da piše u izvještaj, ma možete si mislit! To revizija ne smije tražiti'', poručio je Čačić.

