Premijer na 150. godišnjici Državnog zavoda za statistiku: "Izvješća su vam presitnog fonta za moj ukus"

Podaci i rezultati za premijera su pjesma, a sretan je kad ima oboje. Kod statistike jedino ne voli sitna slova.



"Podržavam vas u vašim naporima da sve što publicirate, nekada za moj ukus presitnim fontom. To je nešto na što se bunim od kada sam postao premijer", požalio se Plenković.

Andrej Plenković

Najdugovječniji je premijer, uveo je Hrvatsku u Schengen i eurozonu. U njegovoj vladavini uhićeno je najviše ministara. Šef Plenkovićeva Ureda svakodnevno analizira podatke i pojašnjava ih premijeru. U tome mora biti slikovit.

Andrej Plenković



"Nitko od nas usvakodnevnom životu nije vidio milijun nečega, a još manje milijardu nećega. To su apstrakni podaci. Kad čujem četiri milijuna nečega će se uložiti u neki projekt, ja to sebi odmah prikažem kao jedan euro po Hrvatu. Što je milijarda eura? Dva Pelješka mosta", pojasnio je svoju brojevnu metodu Zvonimir Frka-Petešić, Predstojnik Ureda predsjednika Vlade.

Zvonimir Frka-Petešić

Marija Vučković promijenila je dva ministarstva. Tvrdi da je fascinirana statistikom.

"Statistički gledano, koliko sam često na terenu, rekla bih 80:20 u korist ureda. To je pitanje koje nisam očekivala, ali sam ipak to mjerila", kaže ministrica.

Andrej Plenković

