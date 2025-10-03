Premijer na 150. godišnjici Državnog zavoda za statistiku: "Izvješća su vam presitnog fonta za moj ukus"
Piše Goran Latković/DNEVNIK.hr,
03. listopada 2025. @ 20:06
Izravno sa sjednice ministri jedne od statistički najbrže rastućih država Europe uputili su se na proslavu 150. godišnjice statistike u Hrvatskoj. Zavod za statistiku danas slavi svoj dan, a jedan od najvećih obožavatelja i konzumenata njihovog rada je - predsjednik Vlade.
Podaci i rezultati za premijera su pjesma, a sretan je kad ima oboje. Kod statistike jedino ne voli sitna slova.
"Podržavam vas u vašim naporima da sve što publicirate, nekada za moj ukus presitnim fontom. To je nešto na što se bunim od kada sam postao premijer", požalio se Plenković.
Najdugovječniji je premijer, uveo je Hrvatsku u Schengen i eurozonu. U njegovoj vladavini uhićeno je najviše ministara. Šef Plenkovićeva Ureda svakodnevno analizira podatke i pojašnjava ih premijeru. U tome mora biti slikovit.
"Nitko od nas usvakodnevnom životu nije vidio milijun nečega, a još manje milijardu nećega. To su apstrakni podaci. Kad čujem četiri milijuna nečega će se uložiti u neki projekt, ja to sebi odmah prikažem kao jedan euro po Hrvatu. Što je milijarda eura? Dva Pelješka mosta", pojasnio je svoju brojevnu metodu Zvonimir Frka-Petešić, Predstojnik Ureda predsjednika Vlade.
Marija Vučković promijenila je dva ministarstva. Tvrdi da je fascinirana statistikom.
"Statistički gledano, koliko sam često na terenu, rekla bih 80:20 u korist ureda. To je pitanje koje nisam očekivala, ali sam ipak to mjerila", kaže ministrica.
Što je o statistici rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kojeg je reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković podsjetio na čitanje poezije Sergeju Lavrovu, pogledajte u videoprilogu.