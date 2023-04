Objavljen je natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje diljem Hrvatske - u Belom Manastiru, Drnju, Labinu, Županji, Slatini, Vinkovcima i Siraču.

Prodavatelj, to jest država ne odgovara za pravne i materijalne nedostatke nekretnina, a neki od stanova nisu ni upisani u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, no to ne utječe na pravo vlasnika da raspolaže svojom nekretninom. Kupci će od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dobiti stan u posjed i svu potrebnu dokumentaciju kojom raspolaže za stan, a kupac će sam morati upisati stan u zemljišne knjige.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini 10 % početne cijene nekretnine u korist državnog proračuna. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina bit će uračunata u cijenu, a ostalim će ponuditeljima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U prodaji je deset stanova, a stan s najmanjom početnom prodajnom cijenom od 1136,15 eura nalazi se u na Trgu Kralja Tomislava 1 u Drnju u Koprivničko-križevačkoj županiji i ima 33 kvadrata. Najveću ponuđenu početnu cijenu ima stan površine 58,43 m2 u ulici Dr. Franje Tuđmana 2A u Belom Manastiru, od 33.347,98 eura.

Detalje natječaja pročitajte >>OVDJE.