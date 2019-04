Država i ove godine potiče kupnju električnih vozila i bicikala, a iz Fonda za zaštitu okoliša potvrđeno je kako će se ove godine u tu svrhu izdvojiti 17 milijuna kuna. Svi građani i tvrtke se mogu prijaviti za subvenciju kupnje električnih vozila ili bicikala, a maksimalni iznos poticaja iznosit će čak 40 posto ukupne cijene.

Jutros je u nepunih sat vremena prijemni ured Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio više od 300 prijava za sufinanciranje električnih vozila – građani su čekali u redu od ranog jutra, a slična situacija bila je i u poštanskim uredima.

"Ovakav je interes građana očekivan i smatram da daje pozitivnu sliku o tome koliko smo upoznati s električnim vozilima i spremni na njihovu primjenu. Kolege užurbano rade na unosu podataka kako bismo vidjeli o kolikim se točno zahtjevima radi i za koja vozila", rekao je povodom otvaranja Javnog poziva za sufinanciranje ekovozila direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Najavio je da će nakon sufinanciranja električnih vozila građanima uslijediti i program za tvrtke i lokalne jedinice te za projekte postavljanja punjača, kako bi cijeli sustav bio što bolje organiziran.

Nakon što je lani u samo nekoliko sati građanima dodijelio 12 milijuna kuna za električna vozila, koji osim osobnih automobila uključuju i električne bicikle te motocikle i mopede, Fond je danas objavio i novi Javni poziv.

Ove godine više novca

Sredstva će se dodjeljivati i građanima i tvrtkama, a ukupan iznos poticaja ove je godini viši no prošle te iznosi 17 milijuna kuna, a prošle je godine iznosio 12 milijuna kuna. S obzirom na to da se sva sredstva razgrabe u prvih nekoliko sati, oni koji žele dobiti subvenciju za kupnju novog električnog ljubimca trebali su se unaprijed pripremiti i već zatražiti ponudu.

„S obzirom na veliki interes i dobre financijske rezultate Fonda, dostupan budžet povećali smo s prošlogodišnjih 12 na 17 milijuna kuna. Visina poticaja ostala je nepromijenjena. Za kupnju ekoloških vozila građani će moći dobiti do 40 % iznosa sredstava, odnosno do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40 tisuća za plug-in hibride automobile (uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km), do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5 tisuća kuna Fondovih poticaja“, pojasnio je direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Električni bicikli (Foto: Marko Jurinec/Pixsell) (Foto: Pixsell)

Javni poziv objavljen je u srijedu, 3. travnja, u Narodnim novinama, a osnovne informacije i prijavni obrazac dostupni su već neko vrijeme. Sama dokumentacija potrebna za prijavljivanje za sufinanciranje kupnje može se dostaviti poštom ili osobno u prijemni ured Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 3. 4. u 9 sati ujutro. Sufinanciraju se samo nova motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bilo korišteno.

Procedura prijave nije komplicirana

Fondu se treba dostaviti ispunjeni i vlastoručno potpisani obrazac, preslika osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila iz ponude i sama ponuda dobivena u prodajnom salonu. Ponude će se razmatrati kronološki, a oni zahtjevi koji dođu prije zadanog roka neće biti razmotreni.

Važno je napomenuti kako će svi koji dostave ispravno popunjenu dokumentaciju u okvirima raspoloživog budžeta od 17 milijuna kuna dobiti ugovor o sufinanciranju kupnje koji moraju realizirati u godinu dana.

Prošle je godine sredstvima Fonda građanima sufinancirana kupnja oko 400 električnih automobila, bicikala i motocikla te plug-in električnih vozila.

Dakle, u koracima put od prijave za sufinanciranje do same kupnje izgleda ovako:

1. Odabir vozila i traženje ponude u kojoj će jasno stajati i karakteristike vozila (kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga i emisija CO2)

2. Ispunjavanje prijavnog obrasca

3. U Fond fizički donijeti potrebnu dokumentaciju (prijavni obrazac, CD,DVD ili USB s ispunjenim prijavnim obrascem u Excel formatu, kopiju osobne iskaznice, presliku ponude za kupnju vozila, tehničke karakteristike vozila)

Punionica električnih automobila (Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL)

Velika ušteda

Kako se za osobni automobil na struju može, prema ovoj računici, dobiti i do 80.000 kuna poticaja (ili najviše 40 posto vrijednosti), iznos koji izdvoji država moći će pokriti kupnju čak 150 električnih automobila. Vjerojatno će potražnja za manjim električnim prijevoznim sredstvima biti veća nego za automobilima zbog pristupačnije cijene. Tako se motocikle i četverocikle može subvencionirati i s do 20.000 kuna, a maksimalni iznos za kupnju električnih bicikla iznosit će 5000 kuna. Plug-in hibridi subvencionirat će se s do 40.000 kuna.

Ilustracija (Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL)

Prošle je godine najviše sredstava, čak 10,05 milijuna kuna, bilo podijeljeno za kupnju 133 električna i jednog plug-in automobila, a građani su dobili i 935.000 kuna za 24 bicikla i 520.000 kuna za 56 motocikla.

Među modelima su najpopularniji bili Renault Zoe i Twizy, VW e-Golf i e- up! te Smart ForTwo electric drive.

Cijene električnih bicikala u prosjeku se kreću između 9000 i 25.000 kuna, a ako te iznose umanjite za postotak koji sufinancira država, dobiva se doista velika ušteda. Neki od velikih sportskih dućana specijaliziranih za biciklizam pomagat će klijentima u popunjavanju i dostavi dokumentacije Fondu, kako bi se kupnja električnih bicikala učinila još jednostavnijom.

Nakon što se sredstva odobre, postoji rok od 12 mjeseci za kupovinu vozila i dostavu dokumentacije Fondu za isplatu.

Tako će za isplatu biti potrebno dostaviti original računa, dokaz da je u cijelosti podmiren, presliku Potvrde o sukladnosti ili Izjave od sukladnosti, presliku prometne dozvole, presliku ugovora o kreditu ili financijskom leasingu, dokaz o serijskom broju okvira električnog bicikla, tehničke karakteristike vozila, dokument s IBAN-om podnositelja zahtjeva (preslika kartice računa ili izvadak o stanju i prometu po računu, ili pisana potvrda banke o IBAN- u) te Izvješće o ostvarenim uštedama.

Primjer ušteda na električnim automobilima:

Smart fortwo electric drive cijena: 176.375 kn; uz poticaj: 105.825 kn – ušteda iznosi 70.550 kuna

Nissan Leaf cijena: 276.500 kn; uz poticaj: 196.500 kn – ušteda iznosi 80.000 kuna

VW e-up cijena: 204.743 kn; uz poticaj: 124.743 kn – ušteda od 80.000 kuna (I.M./Hina)