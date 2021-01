Kornatska tragedija u kojoj je poginulo 12 vatrogasaca dobila je pravosudni epilog, a odlukom Vrhovnog suda bivši vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica oslobođen je krivnje za tu tragediju.

Dražen Slavica, koji je tada bio zapovjednik, jedini je kojem se sudilo za tragediju iz 2007, a kako se osjeća nakon oslobađujuće presude otkrio je u Dnevniku Nove TV gdje je s njim razgovarala reporterka Sanja Jurišić.

"Osjećam se tužno, izgubili smo naše vrijedne vatrogasce, ali pao mi je kamen sa srca", kazao je Slavica.

Na pitanje tko je po njemu kriv, odgovorio je kako je svima jasno gdje su problemi u vatrogasnom sustavu na koje je, kako kaže, godinama upozoravao.

"Na Kornatima se dogodila radna nesreća. Tada smo bili drugi u svijetu po pojavi eruptivnih požara. Do danas se takvih situacija dogodilo sedam ili osam. Mi do tada to nismo učili niti je to bio dio naše obuke", kazao je.

Slavica je otkrio kako i dalje radi u šibenskoj vatrogasnoj postrojbi te će sada tražiti da ga se vrati na prethodne funkcije.

"Dokazao sam da nisam napravio ništa protuzakonito", rekao je.

Kazao je kako nije u kontaktu s obiteljima žrtava.

"Njihovo je pravo da i dalje traže istinu i trebaju izdržati u tome", poručio je.

