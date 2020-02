Dražen Jelenić u srijedu je objasnio da je mason postao jer je mislio da može doprijeniti radu udruge koja pomaže društvu te da mu nije palo na pamet da bi ga netko zbog toga mogao prozivati. O ostavci ne razmišlja.

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, koji je jučer iznenadio javnost priznanjem da je član masonske lože ispred DORH-a, u srijedu ujutro objašnjavao je zašto je uopće postao član lože.

"Prijatelj me pitao. S obzirom na to da je geslo da samo ugledni ljudi mogu postati članovi masonske lože, moram priznati da mi je imponiralo da je netko prepoznao moju stručnost i rad i da na taj način mogu doprinijeti radu jedne udruge koja se zalaže za boljitak u društvu i zajednici, počevši od obitelji do okruženja i domovine", rekao je Jelenić za N1.

Na pitanje je li mu palo na pamet da će ga netko zbog toga prozivati, s obzirom na to da masone prati mistika, Jelenić je odgovorio da mu nije palo na pamet.

"Radi se o zakonito osnovanoj udruzi koja se bavi dozvoljenim i zakonitim radom u RH", kaže Jelenić.

Oftalmolog Nikica Gabrić bio je žrtva, objašnjava Jelenić.

"Je li imao neka svoja saznanja? U svakom slučaju je tijekom istrage kontaktirao sa mnom i općinskim državnim odvjetnikom tražeći da se neke stvari odrade drukčije misleći da se na to može utjecati", rekao je i dodao da se ne boji Gabrićeve snimke na kojoj navodno Jelenić od njega traži uslugu te da i ne zna što je na njoj.

Misli da nije naštetio ugledu DORH-a te o ostavci ne razmišlja.

"U ovom trenutku još ne razmišljam ni o čemu, samo da ovaj predmet u mjeri u kojoj ja mogu utjecati na to završi zakonito, a bit će sve javno ako dođe do suda", rekao je Jelenić. Dodao je da je razgovarao s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem, ali nije htio otkriti o čemu.

Pozvan 2018.

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić priznao je kako je početkom ožujka 2018. godine pozvan u udrugu koja se bavi slobodnim zidarstvom, tzv. masonima, odnosno udruzi građana Veliki Orijent Hrvatske. To nije tajna organizacija, nego registrirana udruga, tvrdi Jelenić. Sad joj je na čelu Nikica Gabrić, a Jelenić je u drugoj masonskoj udruzi, kaže.