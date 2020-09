Policajac iz Vukovara i dugogodišnji ultramaratonac Stjepan Čošić na svojoj je jubilarnoj, 200. utrci spasio život 25-godišnjoj sunatjecateljici iz Slavonskog Broda.

Policijskom službeniku Stjepanu Čošiću trail utrke koje uključuju hodanje, planinarenje i trčanje po različitim prirodnim terenima po označenim stazama same su po sebi avantura, no nije ni slutio kakav će ga izazov snaći u subotu, 19. rujna, kada je, zajedno s još 26 natjecatelja, među kojima i šest žena, trčao na trail ultramaratonu "Dilj trail - 46 km".



Na otprilike 23. kilometru utrke Stjepan je čuo vrisak i poziv u pomoć trkačice na stazi ispred njega.



"U prvi tren pomislio sam da se ozlijedila, vjerojatno izvrnula zglob ili nešto slično. Kada sam pritrčao bliže, rekla je da su ju izboli stršljeni. Tada sam i sam vidio roj stršljena iznad i oko nje", rekao je.

Gnijezdo stršljena nalazilo se na drvetu na samoj trasi kretanja trkača, 5-6 kilometara od naseljenog mjesta i asfaltirane ceste. Taj dio staze prolazi kroz gusto i neprohodno raslinje koje je raskrčeno tek za širinu jedne osobe, a natjecatelji su se jedino tom stazom mogli kretati.



Srećom, trkačica je u svojoj kutiji prve pomoći imala ampule deksametazona koje je ponijela jer je alergična na ubode insekata.

"Odmaknuo sam je od roja stršljena i ona je iz svoje kutije prve pomoći izvadila dvije injekcije. Inače radi kao medicinska sestra. Rekla je da joj otiče jezik i da joj ruke trnu te me zamolila da joj ja dam injekciju u venu. Nikada u životu nisam nikome dao nikakvu injekciju, a kamoli u ovakvoj stresnoj situaciji, i to još u venu. Dao sam joj jednu injekciju, potom je izvadila još jednu te sam joj dao i drugu. Plakala je. Tješio sam je da će preživjeti i da će sve biti dobro", ispričao je Stjepan.

Stjepan Čošić (Foto: PU vukovarsko-srijemska)

Potom je s njezina mobitela nazvao SOS broj koji su svi trkači imali na startnom broju na prsima, za slučaj ozljede ili gubljenja, te javio što se dogodilo i gdje se nalaze. Dozvao je i ostale trkače da im priteknu u pomoć, znajući da su iza njih dva-tri trkača. Sve su ih također napali stršljeni, no zajedno su uspjeli povesti djevojku stazom kojom vodi utrka.

Po nju je došao motociklist te ju je enduro motorom prebacio do ruba šume, do vozila hitne pomoći.

"Za sebe ne mislim da sam heroj, već da sam postupio kao što bi postupila i većina trkača. Igrom slučaja ili sudbine, dogodilo se da baš ja budem taj koji će biti najbliži izbodenoj trkačici i koji će prvi doći do nje. Trkačici je pružena pomoć i sve je dobro završilo", dodao je Stjepan.



O njegovu herojstvu posvjedočila je i 25-godišnja trkačica: "Želim zahvaliti velikom heroju policajcu Stjepanu Čošiću. Jako je to hrabro odradio, ni u jednom trenutku nije posustao, za sve se izborio. On je za mene učinio veliko djelo, ovo je moj novi početak. Ne možete zahvaliti dovoljno kad je vaš život spasila jedna divna i hrabra osoba.

Mislila sam da se takvo što događa samo u filmovima i, vjerujte, nisu nimalo ugodni ubodi, pekli su, boljeli. Evo, i nekoliko dana kasnije još uvijek bole i svrbe, ali bitno da je glava ostala živa i sretna sam zbog pomoći hrabrog policajca."



Trkačica je izbrojila čak 30 uboda, a i niz drugih trkača doživjelo je po desetak i više uboda stršljena, a jedan je trkač iz Preloga zbog uboda zadržan u bolnici. Svega je 16 trkača završilo utrku, a Stjepan je naposljetku završio utrku na 3. mjestu, objavili su iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.