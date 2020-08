Prije pet dana u grmlju kod kanala Brežnica u Vukovarsko-srijemskoj županiji policija je pronašla tijelo, zasad neidentificiranog, muškarca koji je, utvrđeno je, umro od uboda stršljena. Tijelo je pronađeno nakon što je muškarac iz Afganistana uz cestu tražio pomoć od policajca koji je bio izvan službe.

Policajac vukovarsko-srijemske policijske uprave bio je izvan službe kad ga je 21. kolovoza oko 18 sati na cesti Otok-Vrbanja zaustavio muškarac i tražio pomoć. Policajac ga je pratio i u obližnjem grmlju kod kanala Brežnica pronašli su beživotno tijelo drugog muškarca. Policajac je odmah pozvao hitnu pomoć i policijske ophodnje, a liječnik je na mjestu događaja potvrdio smrt te utvrdio da nema tragova nasilja.



"Na mjestu događaja proveden je očevid, dok je temeljem naloga Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru u NMB Vukovar provedena i obdukcija kojom je utvrđeno da je uzrok smrti anafilaktički šok uslijed uboda insekta (stršljena)", priopćila je policija.

Muškarac koji je tražio pomoć afganistanski je državljanin koji je smješten u Prihvatni centar za strance Tovarnik do readmisije zbog ilegalnog prelaska granice. Preminuli muškarac bio je star oko 30 godina, a njegov identitet još se utvrđuje.

Inače, i susjedna županija Osječko-baranjska bori se s najezdom stršljena koji se gnijezde i na javnim površinama. Liječnik Mario Ćurković kazao je da prosječan čovjek može izdržati 22 uboda po kilogramu. "To je negdje za odraslog čovjeka do tisuću uboda, međutim dijete ne može izdržati više od petsto uboda i to može biti fatalno", objašnjava. Posebna su prijetnja osobama osjetljivima na njihov otrov i sklonim alergijskim reakcijama.